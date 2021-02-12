Шугалей возглавил Фонд защиты национальных ценностей вместо Малькевича. ФАН-ТВ

Социолог Максим Шугалей вступил в должность президента Фонда защиты национальных ценностей. О своем назначении и о новых перспективах работы организации правозащитник рассказал в эксклюзивном видеоинтервью ФАН.

«Меня переполняют чувства. Я очень благодарен Фонду за то, что я нахожусь не то, что в этом кресле, а вообще в России, — признается Максим Шугалей. — Я не могу подвести, и должен выполнять работу на таком же уровне».

Фонд сохранит свое представительство в столице, главный офис скоро откроется в Санкт-Петербурге. Руководство набирает команду сотрудников. В планах — в ближайшие годы открыть филиалы организации в других регионах страны.

Предыдущий глава фонда Александр Малькевич рассказал корреспонденту ФАН, что сосредоточится на новых медиапроектах, но из фонда «никуда не уходит».

«Фонд защиты национальных ценностей, надеюсь, будет активно работать во главе с президентом Максимом Шугалеем, — сказал член Общественной палаты РФ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург». — Максим Шугалей как человек, который великолепно знает, что такое несправедливость, нарушение прав человека, мировая террористическая угроза, привнесет свежую струю и новую кровь в жизнь фонда».

Александр Малькевич отметил: благодаря успешному возвращению Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана в декабре прошлого года, власти стран Арабского мира, Северной Африки поняли, что «с русскими лучше не связываться», и они не отступят.

Другой громкой победой Фонда и Министерства иностранных дел России стало освобождение из плена четырех моряков в январе 2021-го. Три россиянина и один украинец оказались на свободе после десяти дней испытаний в ливийской столице Триполи. На этой же территории полтора года находились Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

«Точно так же, как им, мы поможем другим нашим соотечественникам, которые находятся в тяжелой ситуации за пределами нашей страны», — выразил надежду новоиспеченный глава Фонда.

По его словам, за рубежом находятся сотни россиян, которым Фонд может помочь вернуться на Родину. Например, отбыть назначенное в иностранном государстве наказание на территории России.

«Всем людям, независимо от того, виноваты они или нет, по политическим мотивам они там находятся или нет, мы должны им помочь. Дать возможность вернуться в Россию и продолжить нормальную жизнь здесь, у нас», — заявил социолог.

Как отметил Максим Шугалей, второе направление Фонда — проводить социологические исследования за рубежом и в регионах страны, а также отстаивать российские национальные ценности.

«Я считаю, что национальные ценности — это суверенитет страны. После того, как страна теряет свои национальные ценности, она приобретает навязанные, теряет суверенитет и перестает быть государством, — уверен глава Фонда. — Это не только территориальные границы, но и сущность страны. Отношение нашей истории, в первую очередь. Отношение к браку, семье, к родителям. Что такое хорошо, что такое плохо в отношении друзей и близких. То, за счет чего мы являемся этой страной».

Фонд под руководством Максима Шугалея намерен бороться с фейками и дезинформацией, которую распространяют в стране «внешние силы».

«Люди должны знать правду. Я как социолог понимаю, что социология должна сейчас играть главенствующую роль. Мы должны показать людям истину, то, чего они хотят на самом деле, — сообщил он. — Где-то это полигон, который мешает людям, где-то это дорога. В предвыборный год будет много фейковых новостей по политическим моментам».

Напомним, весной 2019 года Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию на основании разрешения на осуществление в североафриканском государстве научной деятельности, были похищены и попали в частную тюрьму. В заточении россияне провели более полутора лет, и до сих пор не получили официальных обвинений.