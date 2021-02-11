LIVE: Оргии на сцене и пошлость в кино. Какую культуру должно поддерживать государство

Санкт-Петербург, 11 февраля. В четверг, 11 февраля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на тему «Оргии на сцене и пошлость в кино. Какую культуру должно поддерживать государство».

Кирилл Серебренников покинул пост художественного руководителя московского «Гоголь-центра». Богема столицы проклинает мэрию за это решение, а люди, далекие от светских тусовок, могут только возмущаться, что государственные деньги шли на поддержку такого рода искусства. На органы власти регулярно льется поток критики за то, как ведется работа по поддержке культуры. Огромные деньги выделяются на фильмы сомнительного качества, а международных наград удостаиваются работы режиссеров, которые показывают ужас и мрак в России. Этот не всегда объективный негатив делают на государственные деньги. Позже сытые творцы с бюджетными рублями в карманах кричат о том, как «режим ущемляет свободу слова и творчества».

Стоит отметить, что из-за пандемии вся отрасль оказалась в сложном положении. В рамках эфира мы обсудили, как деятели культуры выходят из коронакризиса, какие масштабные изменения произошли в данной сфере. Поговорили о бюджетном финансировании культуры и принципах оказания данной поддержки. Обсудили, насколько справедлива критика совранного искусства, в каких случаях государство не должно помогать творческим людям, а в каких случаях, несмотря на серьезную критику общественности, это необходимо.