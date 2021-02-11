Переговоры по вопросу урегулирования в Донбассе зашли в тупик

Женева, 11 февраля. Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прокомментировали ход урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

Обсуждение контактной группой вопроса о прекращении боевых действий на юго-востоке Украины зашло в тупик, сообщила спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Незалежной и в контактной группе Хайди Грау в ходе совещания Совета Безопасности ООН.

Грау добавила, что вследствие этого в ОБСЕ приветствуют сотрудничество политических советников стран «нормандского формата» по стабилизации обстановки в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля прибыл в Донбасс вместе с послами G7, чтобы разведать ситуацию на передовой. Глава государства также планировал пообщаться с военными.