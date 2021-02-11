Жорин о заявившем на Пригожина Шнурове: Куда-то он подозрительно пропал

Известный юрист Сергей Жорин признался ФАН, что, по его мнению, не менее известный музыкант Сергей Шнуров куда-то подозрительно пропал после Нового года.

«Звездный адвокат» в эксклюзивном интервью прокомментировал текущую ситуацию в конфликте лидера группировки «Ленинград» и своего клиента — продюсера Иосифа Пригожина.

«Пока никаких новостей нет [по теме поданного Шнуровым заявления на Пригожина], — отметил Жорин. — Вон Иосиф еле выздоровел, выкарабкался из болезни (продюсер переболел тяжелой формой COVID-19. — Прим. ФАН). Пока никто никого не вызывал…»

По словам собеседника ФАН, они вместе с Пригожиным пока что никаких действий предпринимать не планируют — по понятным причинам.

«Не мы же заявители были, заявитель — Шнуров, — пояснил Жорин. — Это надо его спросить о дальнейших действиях. Кстати, он подозрительно пропал куда-то, да? После Нового года… Может быть, тоже переболел. Или злоупотребил чем-то (смеется). А так [по нашему вопросу] пока ничего, тихо».

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина, который, как считает музыкант, угрожал ему физической расправой.

На днях продюсер рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram, что успешно вылечился от новой коронавирусной инфекции, хотя и был, как утверждает, на грани жизни и смерти.