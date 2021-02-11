Начался прием заявок на участие в Дельфийских играх-2021

Оргкомитет Дельфийских игр открыл прием заявок участников. В этом году конкурс будет посвящен не только теме искусства. В программу добавлена серия научно-практических мероприятий, поскольку указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2021 год объявлен в стране Годом науки и технологий.

Юбилейные 20-е Дельфийские игры пройдут с 21 по 26 мая в Пермском крае. Конкурсная программа мероприятия включает 30 номинаций классического, народного и современного искусства. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 2000 человек. Напомним, что в 2020 году в Дельфийских играх соревновались 1706 человек из 72 субъектов Российской Федерации.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса.