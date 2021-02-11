Поклонская поставила на место украинцев за инициативу сортировать крымчан

Москва, 11 февраля. Решившие сортировать крымчан «умники» должны начать с себя, уверена депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Парламентарий отреагировала на инициативу так называемого Крымскотатарского Ресурсного Центра (КРЦ), базирующегося в Киеве, ранжировать жителей полуострова по «уровню предательства». В качестве примера применения балльно-рейтинговой системы КРЦ выставил оценку Поклонской, безымянному депутату и крымскому врачу.

Однако российский политик достойно ответила киевской организации. Она назвала истинных предателей Крыма.

«Думают, переписали бизнес на подставных людей в Крыму, получают деньги в Украине за «страдания» от «оккупации», и значит — жизнь удалась. Именно они и являются предателями», — пояснила российский политик.

Ранее Поклонская заявила о готовности озвучить мнение жителей Крыма на украинских ток-шоу. Необходимо решать конфликт, а не разжигать его дальше, уверена парламентарий.