Военные эксперты из России усомнились в новейшем оружии возмездия у США

Пролетевшую накануне над американским штатом Флорида межконтинентальную ракету в США уже поспешили назвать новейшим «оружием возмездия». Примечательно, что само испытание обросло многочисленными слухами и домыслами.

Российские военные эксперты в беседе с ФАН раскрыли тайну запуска якобы «новейшей» разработки Пентагона и увидели в этой истории один лишь политический подтекст.

«Секрет Полишинеля»

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты, состоявшийся накануне у берегов Америки, произвел в этой стране настоящий фурор. Видео пролета ракеты, снятые многочисленными очевидцами в штате Флорида, моментально разлетелось в соцсетях. В комментариях говорилось, что якобы по расписанию никаких пусков из этого района не планировалось, а наблюдатели в один голос сообщали, что ракета ушла на восток.

СМИ быстро подхватили ажиотаж в обществе: некоторые из них утверждали, что запуск произвела из подводного положения субмарина то ли флота США, то ли Великобритании. А сама ракета — ни что иное как новейшая разработка Пентагона, которую уже назвали «оружием возмездия». Позже американские журналисты уточнили, что ракета пролетела более 8 тыс. километров и упала в районе острова Вознесения.

По словам военного эксперта Михаила Ходаренка, все предположения американских СМИ о таинственности и секретности запуска баллистической ракеты — ни что иное как «секрет Полишинеля».

«Средства предупреждения зафиксировали это пуск, выстроили траекторию, определили место падения. Уже по этим показателям можно определить государственную принадлежность и подводной лодки и самой ракеты. Тем более всегда точка падения ракеты будет находиться на национальной территории государства, которому принадлежит сама ракета», — утверждает Михаил Ходаренок.

Высказывания о создании американцами новейшей ракеты, которая должна стать тем самым пресловутым «оружием возмездия», можно отнести к разряду слухов.

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, в США просто приступили к очередному этапу модернизации своих старых межконтинентальных баллистических ракет.

«Ядерный паритет между Россией и США поддерживается в рамках продленного договора СНВ-3. Поэтому американцы приступили к этапу модернизации части своего ядерного потенциала, причем в условиях, когда Россия фактически такую модернизацию уже завершила. Они просто идут по нашим стопам. И вообще говорить о каком-то «оружии возмездия» глупо по той самой причине, что в ядерной войне не будет победителя», — утверждает военный эксперт.

Ракета с политической целью

Показной запуск с подводного ракетоносца скорее всего преследовал не военные, а политические цели, считают российские военные эксперты. По мнению Юрия Кнутова, американцам с приходом нового президента выгодно показать, что у «сильного» президента, «сильной страны» есть и «сильноновейшее» вооружение.

«Этот запуск, скорее всего, преследует политическую цель. Дело в том, что сейчас, когда Байден пришел к власти, американцам выгодно показать, что это была суперновая ракета. Но я не уверен, что в такие короткие сроки в США вообще смогли бы создать новую межконтинентальную баллистическую ракету. Скорее всего это был хорошо всем знакомый старый «Трайдент-2», — считает собеседник ФАН.

За последние годы в американских источниках не встречалась информация о том, что Пентагону удалось завершить разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты — за океаном лишь намеревались это сделать. До появления реальных образцов дело так и не дошло, уверяет Юрий Кнутов.

«В США программа обновления ядерной триады включает в себя создание гиперзвуковой ракеты, но эту программу перенесли на следующий год. Также создание наземного ракетоносца для подводных лодок «Коламбия», но и там стоит вопрос — то ли ее вооружат модернизированными «Трайдентами», то ли создадут что-то новое, пока даже не ясно», — рассуждает военный эксперт.

На рождение новейшей ракеты нужны годы. На тот же «Трайдент» у американцев ушло тринадцать лет и бюджет в 300 млн долларов. Сейчас, когда экономика США переживает не самые лучшие времена, у Пентагона на новую ракету нет ни средств, ни времени, считает Михаил Ходаренок.

«За неделю новейшую современную межконтинентальную баллистическую ракету с нуля не создашь. И что бы там не говорили американские СМИ, скорее всего, если это баллистическая ракета с подводной лодки, то это традиционный «Трайдент-2», — уверен собеседник ФАН.

Российские военные эксперты единодушно пришли к мнению, что никакой новейшей ракеты — «оружия возмездия» — просто не было. Скорее всего военно-морские силы США осуществили запуск ракеты «Трайдент-2». Дело в том, что для продления сроков хранения этих ракет необходимы постоянные проверки их боеготовности. Гарантийное время этих ракет закончилось еще в 2018 году. А вот пробные запуски позволили американцам продлить срок хранения «трезубцев» до 2042 года.