Украинский журналист рассказал всю правду о продаже законопроектов в стране

Киев, 11 февраля. Сколько стоит принять заказной законопроект в Верховной раде Украины, рассказал журналист Тарас Козуб.

По его словам, в стране функционирует полноценный рынок по написанию законопроектов. Этой теме Козуб посвятил большое расследование. Журналисту удалось выяснить, что стоимость принятия одного законопроекта начинается от 10 тыс. долларов.

Козуб заверил, что «заказными» проектами занимается то же управление парламента, которое впоследствии одобряет их в ходе рассмотрения в Верховной раде.

«Пишет законопроекты даже научно-экспертное управление парламента, и у них есть свои расценки. Они же потом, кстати, ставят одобрение», — сказал он.

Ранее стало известно, что украинские депутаты одобрили законопроект о запрете использования в стране российской вакцины от коронавируса. Закон вступил в действие 31 января, сообщило Федеральное агентство новостей.