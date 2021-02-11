Армия ЦАР взяла под контроль погранпереход Кантонье у границы с Камеруном

Банги, 11 февраля. Вооруженные силы ЦАР (FACA) взяли под контроль пограничный переход Кантонье, расположенный на оси Банги – Белоко. Войска вышли к северо-западному рубежу страны, полностью зачистив трассу RN3 от боевиков.

Операция по освобождению торгового маршрута между Камеруном и столицей ЦАР завершилась триумфом FACA. Натренированные российскими инструкторами военнослужащие при поддержке руандийского контингента и миротворцев ООН обеспечили безопасное прохождение грузов, необходимых для населения Банги и прилегающих к столице районов.

На финальных этапах наступления армия практически не встречала сопротивления со стороны боевиков. Отряды FACA без боя вошли в город Бабуа, расположенный между Кантонье и Буаром, откуда в начале дня войска выдвинулись на последний рывок к границе.