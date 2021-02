Полиция подавила новые протесты в столице Гаити, есть раненые

Порт-о-Пренс, 11 февраля. Оппозиция Гаити продолжает организовывать выступления в столице Порт-о-Пренсе. В ходе столкновений местная полиция применила слезоточивый газ, среди пострадавших — журналисты, передает агентство TeleSur.

Кровь журналистов

Гаитянская полиция жестко разогнала протестующих против президента Жовенеля Моиза. По меньшей мере два журналиста местных изданий пострадали. По их словам, полицейские стреляли в направлении сотрудников прессы.

???? - Haiti: Police attacked journalists several times yesterday in Haiti's capital as they tried to document protests. Ultimately they would shoot 2 journalists at point blank range. One remains in critical condition. Mesi Souffrant Guerking of PassionInfoPlus for your courage. pic.twitter.com/WZVEWvuGea — TERRACE BAY INC... (@lawabiding771) February 11, 2021

«Их работа — отстреливать активистов и забрасывать газом прессу. Мы все видели, как они положили канистру со слезоточивым газом в пикап [местного телеканала] TV Pacific», — заявил один из протестующих.

Alvales Destiné kap travay pou Altv pran yon bal nan men ak yon lòt kap travay pou Telepam pran yon bal nan vant, nan moman yap kouvri evènman channmas. — Iphanes Monuma (@iphanes) February 8, 2021

S.O.S!

Jounalis Meus Jeanril bezwen san gwoup sangen l se O+ li nan Lopital Bernard Mevs . Li nan yon sitiyasyon trè difisil nan moman nap pale la. — Iphanes Monuma (@iphanes) February 8, 2021

Журналист Ифанес Монума заявил, что двое его коллег получили огнестрельные ранения во время освещения протестных акций 10 февраля. Сотрудник телеканала Actualité locale TV Альвалес Дистен был ранен в руку, а корреспондент Telepam Меус Жанриль получил пулевое ранение в живот. Монума сообщил, что Жанрилю требуется кровь для переливания.

Police accused of attacking journalists who were covering protests against President Jovenel Moise in Port-au-Prince. | https://t.co/AvHhrVNp8D via @AJEnglish | #Haiti #journalism pic.twitter.com/EyvK6pQZyL — sorin furcoi (@furcoisorin) February 11, 2021

Ассоциация журналистов Гаити призвала национальную полицию «провести расследование для выявления виновных в злоупотреблениях и привлечения их к ответственности» за неоправданное применение силы.

Народ против Моиза

Протестные акции в Гаити начались 1 февраля. Участники антиправительственных протестов обвиняют президента Жовенеля Моиза в узурпации власти и требуют, чтобы он ушел в отставку. Они считают, что срок полномочий главы государства закончился 7 февраля, однако сам президент уверен, что имеет право оставаться в должности вплоть до февраля 2022 года.

Неудачный госпереворот

7 февраля Жовенель Моиз объявил, что полиция задержала 23 человека, которые якобы готовили государственный переворот и собирались его убить. У арестованных были изъяты два пистолета, четыре винтовки и несколько мачете. Среди арестованных оказался член Верховного суда Ивикель д'Абрезиль, который должен был стать временным главой государства.

Начало двоевластия

После ареста д'Абрезиля оппозиция объявила временным президентом старейшего члена Верховного суда Жозефа Месена. Он должен получить полномочия на два года. Месен записал короткое послание к нации, а Жовенель Моиз подписал указ об отставке Месена, д'Абрезиля и еще одного члена Верховного суда.

США, которые ранее выразили поддержку режиму Моиза, заявили об «обеспокоенности» из-за отстранения трех членов Верховного суда. По мнению американского посольства, подобные действия «угрожают демократическим институтам Гаити». Посол США Джулия Чанг в Гаити также считает, что Гаити нуждается в «сильных независимых судах» и выборном парламенте.