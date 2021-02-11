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Армия ЦАР освободила город Бабуа без сопротивления со стороны боевиков

Армия ЦАР освободила город Бабуа без сопротивления со стороны боевиков

Банги, 11 февраля. Вооруженные силы ЦАР (FACA) вошли без боя в населенный пункт Бабуа, расположенный возле трассы Банги — Белоко на северо-западе страны.

Освобожденный населенный пункт находится приблизительно в сотне километров от Буара, откуда отряды FACA накануне выдвинулись для зачистки финального отрезка дороги, соединяющей столицу республики с Камеруном.

Быстрому продвижению войск ЦАР способствует обучение у инструкторов из РФ, а также их консультативная помощь. Российские специалисты не оставляют своих подопечных даже в самые опасные моменты столкновений с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Полный контроль над транспортной артерией Банги — Белоко обещает возобновление бесперебойных поставок продовольствия и товаров первой необходимости в столицу, что значительно улучшит положение мирных граждан ЦАР.

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