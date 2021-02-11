Александр Олешко успешно «продвинул» своего друга Эдгарда Запашного в мультипликацию

Известный российский актер театра и кино и телеведущий Александр Олешко признался ФАН, что именно с его помощью осуществилась давняя мечта дрессировщика Эдгарда Запашного — озвучить мультипликационного героя.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал о своей нынешней работе в кинематографе, о том, чем он гордится, и о том, как его друг, народный артист РФ, попал в анимационный проект «Огонек-Огниво».

— Александр, чего нам ждать от вас в плане кино в ближайшее время?

— Ну, актеры — люди суеверные, поэтому о том, что готовится и пока скрыто от глаз зрителей, мы не говорим. Но работа ведется! Я очень люблю работать, не останавливался практически ни на один день даже в пандемию (новой коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН). Я озвучивал очень много новых мультипликационных историй.

Вот буквально на днях в широкий прокат вышел большой проект «Огонек-Огниво», где мы вместе с Сережей Буруновым, Эдгардом Запашным и другими озвучиваем целую серию персонажей (Александр Олешко озвучивает Нахлобучку. — Прим. ФАН).

Также мы практически еженедельно озвучиваем замечательный мультипликационный сериал, который называется «Тайны медовой долины». Интересно тут то, что сценарий к нему написала Дарья Донцова. Это такой анимационный детектив, и лично мне он напоминает замечательный и когда-то очень популярный советский мультфильм «Следствие ведут Колобки». Я озвучиваю там медвежонка Фила.

Кстати, с медвежатами у меня давние отношения, потому что я озвучиваю Паддингтона. Этого медвежонка знает весь мир, и я горжусь тем, что именно я — его официальный голос в России.

Это то, что касается мультипликации. А если говорить о кинематографе, то, да, есть некоторые проекты, которые ждут своего часа — выхода на широкие экраны. Вот когда они появятся, я с удовольствием об этом вам расскажу!

— Кстати, о Запашном. Я не так давно общался с ним, и он отметил, что наконец-то исполнилась его давняя мечта — озвучить мультипликационного персонажа.

— Ну, это я предложил его продюсерам!

— Даже так?

— Мы дружим с Эдгардом, и он мне как-то рассказал, что очень хочет хоть когда-нибудь озвучить мультгероя. Поэтому я и рассказал продюсерам проекта «Огонек-Огниво» об этой его мечте, попросив их сделать пробы голоса.

И голос Эдгарда, и его актерские таланты всем пришлись по душе. Более того, для него даже специально дописывали и переписывали некоторые сцены, чтобы его было побольше (Эдгард Запашный озвучил Пожарного. — Прим. ФАН). Так что я очень рад, что приложил к этому руку.

Кроме кинематографа и мультипликации Александр Олешко активно работает и на телевидении. Так, 14 февраля в эфире Первого канала начнется новый, пятый по счету, сезон популярного музыкального шоу «Точь-в-точь», ведущим которого традиционно является заслуженный артист РФ.

Ранее актер Александр Пашков рассказал о съемках в сериале «За первого встречного», который сейчас показывает тот же Первый канал.