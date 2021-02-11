Топ-10 российских звезд с психическими расстройствами

Психические расстройства не менее опасны для жизни, чем физиологические заболевания. О подобных проблемах не принято говорить и выставлять их напоказ, однако это не значит, что расстройства встречаются редко. Десять российских знаменитостей с психическими расстройствами — в материале ФАН.

Лолита Милявская

Певица Лолита впервые столкнулась с депрессией после развода с Александром Цекало в 2000 году. Ей пришлось обратиться к специалистам клиники №1 им. Алексеева (Кащенко) и пройти лечение в стационаре. Хоть сейчас Лолите и удалось справиться с расстройством, она регулярно навещает специалистов, особенно во время переутомления.

Влад Топалов

Певец Влад Топалов — один из немногих, кто открыто говорит о своей депрессии и рекомендует своевременно обращаться к специалистам. Исполнитель рассказывал, что у него расстройство развилось на фоне длительной наркотической зависимости. Теперь, когда зависимость и депрессия в прошлом, Топалов с гордостью говорит, что ему удалось преодолеть эти сложные испытания.

Дима Билан

Пациентом Кащенко оказался и певец Дима Билан. После смерти своего продюсера Юрия Айзеншписа артист столкнулся с нервным расстройством. Он решил добровольно обратиться к специалистам — и не зря. Билан восстановил свое психическое здоровье и вернулся на сцену.

Лариса Гузеева

Ведущая узнала о том, что такое затяжная депрессия, еще в молодости. После того, как у ее мужа выявили наркозависимость, Гузеева столкнулась с хандрой. Она пыталась заглушить горе алкоголем и не заметила, как привязалась к нему. Но знаменитости удалось взять себя в руки и обратиться за помощью к медикам. Она прошла курс лечения от пагубной зависимости и отказалась от алкоголя.

Юля Ахметова

Стендап-комик Юля Ахметова призналась, что у нее выявили биполярное расстройство. По словам девушки, заболевание мешает ей строить карьеру и налаживать личную жизнь. Ахметова обратилась за помощью к специалистам, которые помогли ей подобрать лечение. Комик открыто говорит о своем расстройстве и призывает людей относиться к заболеванию очень серьезно.

Алексей Долматов (Гуф)

Поклонников Гуфа неоднократно настораживали и даже шокировали выходки кумира. Исполнитель объяснил, что страдает биполярным расстройством и уже восемь раз проходил лечение в психиатрической больнице. По словам Долматова, он не может оставаться один, поэтому в его квартире постоянно кто-то есть.

Андрей Краско

Актер Андрей Краско столкнулся с психическими проблемами в юном возрасте на заре своей карьеры. Он тяжело переживал развод с супругой и в результате попал в больницу с диагнозом маниакальный психоз. Долгое время Краско принимал сильнодействующие лекарства и посещал сеансы гипноза, что помогло ему справиться с недугом.

Виктор Сухоруков

Актер Виктор Сухоруков оказался в психиатрической клинике имени Бехтерева после съемок в картине «Про уродов и людей». Ему с трудом далась роль, чтобы справиться со стрессом, Сухоруков стал выпивать. Спустя время он оказался в больнице с диагнозом металкогольный психоз. Сейчас актер завязал с алкоголем и ведет здоровый образ жизни.

Ирина Дубцова

Певица Ирина Дубцова попала в больницу в 2010 году. Врачи диагностировали у нее невроз. До срыва ее довели проблемы в личной жизни: бывшая жена возлюбленного регулярно досаждала певице. Сейчас Дубцовой удалось оправиться от невроза и закончить злосчастный роман.

Сергей Жигунов

Актер, продюсер Сергей Жигунов столкнулся с депрессией во время развода с супругой Верой Новиковой. Жигунов закрутил роман с партнершей по съемочной площадке Анастасией Заворотнюк и решил оставить свою супругу. Однако оставить семью оказалось не так просто — актер столкнулся с депрессией. Он обратился за помощью к медикам и прошел курс лечения.