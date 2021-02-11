Армия ЦАР начала завершающий этап освобождения федеральной трассы на Камерун

Банги, 11 февраля. Вооруженные силы ЦАР (FACA) продвигаются в направлении пограничного населенного пункта Белоко.

Отряды правительственных войск выходят на финальный отрезок трассы, соединяющей столицу страны с Камеруном. Освобождение транспортной артерии от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) продолжилось после освобождения Буара, который перешел под контроль FACA в ночь с 7 на 8 февраля.

Оставшийся отрезок до государственной границы планируется преодолеть до конца дня, после чего вся федеральная трасса перейдет под надзор центральноафриканских властей. Советник президента по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров отмечает, что боевики CPC не выдерживают натиска бойцов FACA и бегут, оставляя занятые ранее позиции.

В этом есть немалая заслуга инструкторов из РФ, которые занимались обучением военнослужащих и фактически смогли реорганизовать армию страны, сделав ее более боеспособной.