В Германии дипломаты разбираются в истории с изъятием детей у россиян

В дом к русским немцам 8 февраля постучали полиция и представители ювенальной юстиции, супругов растащили по комнатам, а их троих детей забрали. Родители уверены, что виной всему ложный донос соседей: якобы дети растут в ужасных условиях и мало гуляют на улице. Теперь к истории подключилось российское посольство в Германии. ФАН связался с матерью отобранных детей Юлией Зайберт и выяснил подробности этой истории.

Полицейские вломились в квартиру и заявили русским, «что они собрались к Путину», и, избивая мужа Юлии, сказали, что «вот вам за Навального». Оказалось, что раньше семья обращалась в посольство России в Германии и просила дипломатов помочь вернуться на родину.

«В минувшую пятницу к нам в дом пришли и сказали, что им надо проверить детей, мы их не пустили. С представителями соцслужб в результате разговаривал наш адвокат. Он объяснил, что детям ничего не угрожает, они нормальные и здоровые. В понедельник представители немецких социальных работников вернулись снова и ворвались в дом. У нас трое детей — шесть, четыре и два года. Их забрали, а мужа сотрудники полиции избили», — рассказала Юлия Зайберт.

Проблемы у семьи Зайберт с представителями властей Германии начались минувшей осенью. Многодетная мама устроилась на работу, а воспитанием малышей занялся глава семейства. Юлии предъявляли претензии и утверждали, что дети не могут всегда находиться дома с отцом, а должны быть устроены в детский сад. По словам девушки, им навязали так называемую семейную помощь со стороны властей.

«Я им сказала, что уволюсь и буду сама сидеть дома с детьми. Семейную помощь нам навязывали все сильнее, несмотря на то, что я постоянно находилась дома и занималась воспитанием, угрозы им никакой, естественно, не было. Несмотря на это, к нам приходили домой, осматривали жилье, лезли в финансовые вопросы, постоянно были какие-то претензии. Семейные помощники пошли дальше и стали предлагать «подышать в трубочку», забирать детей из семьи на время, и это подтолкнуло меня написать отказ от этой семейной помощи, я имела на это право по закону. Дальше нам заявили, что дело передадут в семейный суд и там будут решать, что делать с детьми дальше», — вспоминает собеседница ФАН.

В результате троих детей изъяли социальные работники. Сейчас семья русских немцев обратилась в посольство нашей страны в Германии. Дипломаты в курсе ситуации и формулируют дальнейшие шаги по ее урегулированию. ФАН получил комментарий посольства.