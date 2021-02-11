Биолог Аграновский объяснил, как борьба с Эбола укрепит позиции вакцины «Спутник V»

Многократно проверенная российская вакцина от лихорадки Эбола позволила создателям так быстро разработать средство для борьбы с коронавирусом — «Спутник V». Об этом в беседе с ФАН рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о новой вспышке лихорадки Эбола в Конго.

«Против этого вируса уже есть вакцина. Ее сделали те же специалисты, что создали и «Спутник V». Я считаю, необходимо помочь африканским странам, страдающим от данной инфекции. Нужно бесплатно дать им наше средство, организовать прививку населения через ВОЗ или с помощью наших специалистов», — сказал Аграновский.

По мнению биолога, мировые фармацевтические гиганты не станут вести информационную войну против помощи России странам Африки.

«Думаю, попыток дискредитировать российскую вакцину против Эболы не будет. Дело в том, что целевая аудитория в этом случае гораздо уже. Средство от коронавируса нужно всему миру, а от лихорадки — только в Африке. Как рынок сбыта этот регион не представляет большого интереса», — отметил собеседник.

В завершение он подчеркнул, почему так важно помочь африканцам на фоне сообщений о новой вспышке инфекции.

«Насколько я знаю, вакцина от Эболы уже прошла все проверки и тесты. Она уже легальна. С ней уже не поспоришь. Именно создание этого средства позволило так быстро создать «Спутник V», потому что носитель тот же самый — аденовирус двух типов. Будь наши пошустрее, они бы сейчас помогли Африке справиться с новыми вспышками лихорадки. Это только укрепило бы позиции «Спутника V», — резюмировал доктор биологических наук.

Ранее ФАН сообщил о том, что власти и медики Конго опасаются катастрофы из-за новой вспышки лихорадки Эбола.