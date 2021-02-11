Шереметьево потратит полмиллиарда рублей на разработку новых очистных сооружений



АО «Международный аэропорт Шереметьево» с января 2019 года провело восемь государственных закупок по разработке рабочей документации, проектированию инженерных изысканий для строительства новых очистных сооружений. Последняя закупка датируется февралем этого года, и торги еще не состоялись. Шереметьево готово потратить только на проектировку и инженерные изыскания практически полмиллиарда.

Согласно документам портала госзакупок, семь из восьми аукционов уже на стадии исполнения. Не все объекты заменят полностью. Очистные сооружения выпуска Х будут реконструированы.

Проблеме Шереметьево уже более пяти лет, старые очистные сооружения не справляются с объемами разросшегося аэропорта. Сточные воды, в которых есть и противообледенительная жидкость, попадают в Воскресенский ручей, от него в Клязьму, а потом в водохранилище, откуда воду забирают для жителей Москвы и Московской области. Водоем из-за большого количества химии перестал замерзать даже зимой.

Ранее ФАН писал, что Министерство экологии и природопользования Московской области обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Международный аэропорт Шереметьево» с суммой свыше 74 миллионов рублей. Причина иска — возмещение вреда, нанесенного его деятельностью окружающей среде.