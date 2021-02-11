Российские кинодеятели рассказали, как Россия может поддержать звезду «Мандалорца»



Компания Lucasfilm разорвала отношения с актрисой сериала «Мандалорец» и фильмов «Дэдпул» и «Форсаж 6» Джиной Карано из-за ее публикаций в соцсетях, в которых она сравнила нынешнюю политическую ситуацию в США с нацистской Германией. Как Россия может поддержать американскую актрису, на каких принципах основана деятельность Голливуда и есть ли что-то общее между русской и американской кинокультурой, рассказали эксперты и деятели искусства в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко высказалась о «совершенно безобразной ситуации» в Голливуде.

«Голливуд всегда выполнял социальный заказ. Часть его фильмов финансировалась военно-промышленным комплексом, чтобы показать бравых солдат американской армии. Думаю, что сегодня Голливуд тоже выполняет социальный заказ, только теперь уже демократической партии», — заявила актриса.

Она также отметила талант Джины Карано и объяснила, что Россия может поддержать ее, только предложив работу и гастроли. Однако после этого Карано совсем затопчут на Родине, подчеркнула эксперт.

Однако, по мнению художественного руководителя МХАТ Эдуарда Боякова, Россия вряд ли сможет как-то помочь американской актрисе.

«Думаю, что это сделать очень сложно. Потому что русская и американская культура фактически не пересекаются. Мы живем на разных полюсах. И если и происходит какой-то обмен культурой, то он является односторонним, потому что все остаются в культурных колониях», — объяснил режиссер, отметив, что американцам совершенно неизвестно то, что происходит в русской культуре.

Также, по его мнению, на Западе достаточно людей, которые могут выразить свой веский голос в поддержку звезды «Мандалорца». Тот факт, что медиа контролируются либералами, еще не говорит о том, что население разделяет их интересы, подытожил продюсер.

Ранее психолог Марианна Абравитова заявила ФАН, что звезду «Мандалорца» Джину Карано сделали козлом отпущения. После таких инцидентов все больше людей будет тщательно обдумывать, а стоит ли вообще озвучивать свое мнение и позицию по некоторым вопросам или же молча зарабатывать деньги.