Орбакайте станцевала в брючном костюме с необычным принтом

Москва, 11 февраля. 49-летняя Кристина Орбакайте проводит большую часть своей жизни в США вместе со своей семьей. Дети певицы сейчас рядом с ней. У звезды растет восьмилетняя дочь Клавдия. Ее отец — бизнесмен Михаил Земцов. К ним не так давно присоединился и сын Дени, окончивший один из лучших университетов страны, сообщает Teleprogramma.pro.

В конце декабря прошлого года старшая дочь Аллы Пугачевой выпустила новую песню «Новый год, Come On» и даже сняла на нее клип. А сейчас на одном из фан-аккаунтов певицы появилось видео, где она кружится в танце в шелковом наряде. Специально для перформанса Кристина выбрала брючный костюм молочного оттенка. На нем красовался необычный принт. Свой образ Орбакайте дополнила красными серьгами-кольцами и яркой красной помадой.

«Какая классная! Красивая!» — прокомментировали фотографию подписчики.

Не так давно на фанатской страничке примадонны появилась совместная фотография ее дочери Кристины со старшим сыном Никитой Пресняковым.

«Мама и сын», — написано под публикацией «Как же Никита на этом фото похож на папу», «Классные и талантливые люди. Ура!», «Супермама и сынок у нее красавчик», «Форма прокурора Никите очень идет», — похвалили певицу и ее наследника подписчики.

Никита Пресняков родился в Лондоне в 1991 году. В 2009 году он закончил Нью-Йоркскую киноакадемию и уже успел сняться в нескольких картинах. Например, он отметился в таких фильмах, как «Елки» и «Елки-2».

Недавно Никита женился на своей девушке Алене Красновой и сосредоточился на музыкальной карьере. К детям пара пока не готова, сообщала ранее супруга певца.