Безпалько объяснил, почему Украина не закроет «Миротворец» по требованию Евросоюза

Украина проигнорирует требование Европейского парламента и не закроет сайт «Миротворец». Такое мнение выразил в интервью ФАН политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой призвал запретить деятельность сайта «Миротворец». За принятие документа проголосовали 526 евродепутатов, против — 79, еще 71 человек воздержался. Кроме того, в преамбуле документа содержится 61 пункт с критическими замечаниями в адрес официального Киева. В частности, европарламентарии отметили высокий уровень коррупции, который продолжает тормозить реформы на Украине, а также продолжающийся конституционный кризис.

«Европарламент сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях. Европарламент настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как «Миротворец», которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей», — сказано в резолюции.

Сайт «Миротворец» создан в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, который сегодня занимает должность заместителя министра внутренних дел Украины. Главной целью ресурса, как указывают авторы, является установление личностей и публикация персональных данных всех, кто «угрожает» национальной безопасности страны. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые посещали Крым или Донбасс.

В свое время на «Миротворце» были опубликованы личные данные писателя Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, которые впоследствии были убиты. Отмечается, что ресурс не является официальным. Однако на практике тех людей, которые включены в черный список, украинские пограничники отказываются пускать на территорию государства.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к политологу Богдану Безпалько, поскольку он также был внесен в базу данных сайта «Миротворец». По его словам, если бы Европейский союз действовал намного жестче, то это бы привело к закрытию ресурса.

«Я не думаю, что Украина удовлетворит требование Европейского парламента и закроет сайт «Миротворец». Вот если бы против Украины ввели экономические, политические и персональные санкции по этому поводу, то тогда вопрос мог бы сдвинуться с мертвой точки. Да, Европейский союз выносит резолюции и порицания, но никакого давления на Украину ни ЕС, ни западные политики не оказывают. Нет давления, нет и результатов», — сказал собеседник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Министерство культуры Украины добавило в свой черный список семь артистов из России. В перечне есть и исполнители главных ролей в фильме «Крым».