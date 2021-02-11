Юрий Стоянов раскрыл секрет своего участия в съемках фильма «Love»

Москва, 11 февраля. Советский и российский актер театра и кино, телеведущий и музыкант Юрий Стоянов признался ФАН, что согласился сняться в фильме «Love» Сергея Светлакова, потому что его попросили станцевать и спеть собственную песню. В эксклюзивном интервью артист также рассказал об ассоциациях к слову «любовь» и объяснил, почему эту комедию можно смотреть не только в День всех влюбленных.

«Учтите, что вы услышите рекомендации от человека, который не признает ни Дня Святого Валентина, ни Хэллоуин, ни другие праздники, которые возникли в последние десятилетия», — предупредил Юрий Стоянов.

Артист подчеркнул, что 14 февраля в нашей стране многие отмечают. По мнению собеседника ФАН, независимо от того, есть такой праздник или нет, любовь существует на земле всегда, а вот сочетание любви и комедии — довольно редкое.

«Мы как-то привыкли, что любовь со времен Ромео и Джульетты, Тристана и Изольды ассоциируется со словом «трагедия», в крайнем случае — «драма», — пояснил актер. — Но все-таки возможно и это: рассказ о любви в жанре комедии. «Love» — это комедия трогательная, лирическая. Скажу от имени человека, которому «60+»: этот фильм говорит, что любовь существует всегда и во всех возрастных категориях».

Именно поэтому, уверен Стоянов, у фильма «Love» нет какой-то определенной возрастной категории, которой можно было бы рекомендовать обязательно посмотреть эту картину. Сам артист снимается в истории, которая, по его словам, находится на грани каких-то очень острых и непривычных для него моментов в его роли.

«В то же время рассказана трогательная история любви, почти не состоявшейся в течение всей жизни и вернувшейся именно в этот день, в силу обстоятельств, — отметил Стоянов. — Она на грани, как в жизни. Какой бы возвышенной ни была история любви, она всегда может закончиться чем-то пикантным, но это уже из другого жанра. Вот на грани этих жанров и существует в фильме мой кусочек, за который отвечаю я».

Юрий Стоянов добавил, что фильм выходит в «красивый» день, но он бы не сказал, что его стоит смотреть только в День всех влюбленных — картина будет актуальна и в другие дни.

«А согласился я сниматься потому, что в этом фильме меня попросили потанцевать — раз, и спеть собственную песенку — два», — признался артист.

Выход нового фильма Сергея Светлакова «Love» приурочен ко Дню всех влюбленных. Все действия разворачиваются в отеле «Love». Роли в фильме также сыграли Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, Камиль Ларин, Анатолий Белый, Мария Миронова, Елена Валюшкина, Ксения Собчак и другие.

Ранее актриса Елена Валюшкина, сыгравшая в картине возлюбленную героя Юрия Стоянова, рассказала ФАН, что ей было легко и приятно работать с артистом, так как они много снимались вместе и находятся на одной волне.

Также участник «Квартета И» Камиль Ларин, которому досталась роль ревнивого мужа, в разговоре с ФАН назвал новый фильм Сергея Светлакова «Love» палитрой крайностей и их сочетаний.