Власти и медики Конго опасаются катастрофы из-за новой вспышки лихорадки Эбола

Браззавиль, 11 февраля. В Демократической Республике Конго (ДРК) за последнюю неделю зафиксирована уже вторая смерть от лихорадки Эбола. Оба случая зафиксированы в провинции Северное Киву на северо-востоке страны. Местные руководители системы здравоохранения опасаются того, что появление этой инфекции во время пандемии Covid-19 может привести к катастрофическим последствиям в стране. Об этом сообщает Independent.

О смерти первой 42-летней жертвы инфекции 3 февраля в городе Бутембо ранее заявила министр здравоохранения страны Этени Лонгондо. О втором случае стало известно из сообщений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и местного министерства здравоохранения. 60-летняя жительница района Биена, провинция Северная Киву, скончалась в среду. В настоящий момент власти ДРК направили группу в Биены и Катвы для отслеживания более чем 100 людей, с которыми больные контактировали.

Новая вспышка произошла менее чем через три месяца после того, как было объявлено о прекращении предыдущей в других частях страны. В период с 2018 по 2020 годы лихорадка унесла более 2200 жизней жителей ДРК. С тех пор как вирус был впервые обнаружен вблизи реки Эбола в 1976 году, в стране произошло 11 вспышек. Экваториальные леса Конго стали питательной средой для вируса Эбола. Он вызывает сильную рвоту и диарею.

Ранее ФАН сообщал о том, что Роспотребнадзор следит за ситуацией вокруг «болезни Х» в Конго.