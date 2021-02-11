Избранный глава переходного правительства Ливии призвал граждан к единству

Бенгази, 11 февраля. Председатель переходного Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи призвал в своем Twitter-аккаунте граждан североафриканского государства к единству и примирению.

Соответствующее заявление он опубликовал в ходе своего первого рабочего визита в крупнейший город в восточной части страны — Бенгази. Политик отметил, что возглавляемый им временный орган исполнительной власти приступает к выполнению важнейших задач — восстановлению территориальной целостности, возвращению к мирной жизни и стабильности.

«Мы начинаем трудовой путь ради Родины и ее единства», — написал глава переходного правительства Ливии.

По словам чиновника, для прекращения страданий населения необходимо как можно скорее наладить сотрудничество между регионами, которые длительное время были разрознены. Также он попросил граждан со всей ответственностью отнестись к его словам, чтобы преодолеть предстоящие трудности на этом пути.

Напомним, Мухаммад Юнис аль-Манфи возглавил переходной Президентский совет по итогам голосования членов Форума политического диалога, проходившего под эгидой ООН. В рамках переговоров делегаты также назначили нового премьер-министра. Им стал предприниматель Абд аль-Хамид Дабиба.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал поддержать переходное правительство Ливии.