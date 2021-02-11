Боевиков мапуче подозревают в поджогах и нападениях на юге Чили

Каньете, 11 февраля. Неизвестные боевики, предположительно связанные с движением индейцев мапуче, совершили серию поджогов и нападений в чилийской провинции Арауко. Они сожгли несколько грузовиков, повалили дорожные ограждения и опоры линий электропередач, сообщает издание BioBioChile.

????????ATAQUE TERRORISTA INCENDIARIO DEJA DOS CAMIONES QUEMADOS, BLOQUEO DE LA RUTA CON ÁRBOLES ENTRE CAÑETE Y PELECO Y DOS CASAS QUEMADAS EN SECTOR DE QUIDICO (van 50 en total) pic.twitter.com/pYfYo5LJqX — APRA ARAUCANíA (@aprachile) February 10, 2021

В ходе нападений были уничтожены по крайней мере 11 грузовых автомобилей и две фуры были подожжены. Один человек получил ранения, были сожжены несколько домов.

Нападения происходят на автодороге P60r, которая соединяет города Каньете и Контулмо. В первый раз группа неизвестных людей заставила водителей двух грузовиков выйти у подстанции Фронтель, а затем подожгла их транспортные средства. Также они подожгли деревья неподалеку, что создало помехи для дорожного движения на трассе. Позже эта же группа людей повалила опоры линий электропередач, вызвав перебои в подаче электричества в южной части города Каньете.

Cañete: 2 camiones quemados deja el violento ataque incendiario ocurrido en la ruta P60, sector Santa Rosa, frente a la sub estación eléctrica de Frontel. Se reportó intenso tiroteo de encapuchados violentistas, y la ruta bloqueada. pic.twitter.com/K3HETvYuny — Actualidad Chile (@ActualidadChil1) February 10, 2021

Аналогичные нападения происходили и в других частях Арауко. Так, в сельской местности недалеко от Каньете был совершен поджог еще одного грузовика. Атаковавшие повалили несколько деревьев, чтобы перекрыть движение по автодороге.

Hoy en Cañete., ya no sé que sentir RABIA , IMPOTENCIA, PENA.. pic.twitter.com/xylHVRIOHW — LA MARCE???? (@Marce_Valenzp) February 10, 2021

Местные обвиняют власти

«Этим утром мы только и слышим о террористических атаках. Все началось с выстрелов, затем продолжилось поджогом грузовиков, и мы, честно говоря, оказались в заложниках в этом секторе», — заявил в Twitter один из свидетелей произошедшего.

Жители Арауко утверждают, что при попытке связаться с губернатором провинции им заявили, что он в отпуске. BioBioChile также не удалось связаться с властями по официальным каналам. На события не отреагировали и региональные власти.

«Таковы власти этой провинции. Они полностью оставили людей на милость террористов. Мы потеряли к ним всякое уважение», — пишет корреспондент BioBioChile.

Пожарные не смогли приехать на место происшествия, чтобы урегулировать чрезвычайную ситуацию. Полиция также не появилась.

Позже областной секретарь Министерства внутренних дел Чили Франсеска Пароди объявила, что «действия террористов не запугают правительство». Власти намерены провести расследование, чтобы найти виновных и наказать их.

«Депутат-пироман»

Многие свидетели обвинил депутата конгресса и председателя левой партии «Революционная демократия» Каталину Перес в причастности к нападениям.

«В Чили жизнь бедных ничего не стоит. Как вы хотите, чтобы мы не сожгли все?» — написала Перес на своей странице в Twitter.

Заявление Перес «нужно все сжечь» вызвало резкую критику в Чили. Председателя партии начали обвинять в «пиромании и терроризме». А события 10 февраля связали с ее высказыванием.

Buen día a todos mis amigos tuiteros menos a la pirómana de la Catalina Pérez que impunemente está sentada en el congreso haciendo leyes después de querer quemar todo Chile! — Genéticamente Facha (@claulibertaria) February 10, 2021

Индейцы мапуче

Многие связывают нападения на дорогах в Арауко с действиями радикальных боевых отрядов индейцев мапуче. Индейцы долгие годы борются за свои права и ведут национально-освободительную борьбу за отделение региона в южном Чили. В 2019 году сотни представителей коренных народов Чили, в том числе мапуче, выступили на антиправительственной манифестации с требованием уважать права индейцев и вернуть им землю предков.

Поджоги фур и грузовиков являются одной из характерных тактик индейцев мапуче. В сентябре 2020 года в Арауко произошла похожая ситуация. Несколько грузовиков и хижин были подожжены у городов Контулмо, Кайукупил и Каньете. На месте поджога одной из хижин была найдена брошюра с лозунгами против министра юстиции Эрнана Ларраина, которому была преподнесена петиция от заключенных индейцев мапуче, которые объявили голодовку.