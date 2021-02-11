Минэкологии Подмосковья требует с Шереметьево свыше 74 миллионов



Министерство экологии и природопользования Московской области обратилось в суд с иском к АО «Международный аэропорт Шереметьево». Ведомство просит взыскать с Шереметьево 74 313 395 рублей по возмещению вреда окружающей среде, особенно водоемам Подмосковья, в которые из-за устаревших очистных сооружений сливается химия, в том числе противообледенительная жидкость. Благодаря этому водохранилище, из которого берут воду для жителей Москвы и Московской области, не замерзает даже в лютые морозы.

Проблеме слива химии (сначала в Воскресенский ручей, затем в Клязьму, а затем в водохранилище) — не один год. Пять лет назад местные жители стали находить возле водоема мертвых птиц, а потом и рыбу, всплывшую брюхом вверх. Тогда же они и обратили внимание на то, что пруд зимой не замерзает. К проблеме подключились экоактивисты и министерство экологии и природопользования. Шереметьево вину частично не отрицало, говоря, что не справляются очистные сооружения, которые устарели и рассчитаны на меньший объем отходов.

Шереметьево неоднократно штрафовалось, но штраф в 90 тысяч рублей для гигантского предприятия был даже не заметен. В прошлом году ведомство обратилось в суд с иском о возмещении вреда окружающей среде в размере 74 313 395 рублей. На данный момент иск в ходе рассмотрения, так как Шереметьево возражает против такой суммы.

Напомним, ранее пресс-служба губернатора Московской области сообщила о начале строительства Северного обхода Лобни. Дорога в 8 километров должна сократить время пути до Шереметьево и разгрузить город от большегрузов.

Ранее ФАН писал, что в Шереметьево пассажиры не смогли своевременно покинуть борт самолета А320. Телескопический трап не подали якобы по причине его плохой работы на морозе.