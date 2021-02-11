Их борьба: в Новой Зеландии признали галстуки «колониальной удавкой»

Парламент Новой Зеландии отменил требование к дресс-коду и разрешил депутатам приходить на заседания без галстука. Решение было принято после того, как представителя коренного населения маори Равири Вайтити выгнали из парламента за отказ носить «колониальную удавку».

Депутат пришел на заседание с традиционным украшением хей-тики на шее вместо галстука. Сначала ему не давали высказаться, а затем и вовсе выгнали из зала заседания из-за отсутствия галстука.

«Коренное население заставляют носить то, что я описывал как колониальную удавку», — возмутился парламентарий.

Вайтити признался, что решение о его изгнании с заседания его не удивило. Он напомнил, что маори сталкиваются с дискриминацией сотни лет. По его словам, он восстал против порабощения, ассимиляции и тех, кто пытается заставить маори выглядеть, чувствовать, думать по-другому.

Этот инцидент вызвал дебаты о колониализме в Новой Зеландии. Жаркие споры разгорелись и в соцсетях, многие пользователи высказывали возмущение изгнанием Вайтити.

В среду спикер Тревор Маллард сообщил, что по итогам заседания комитета было принято решение отменить правило об обязательном ношении галстука.

«Как спикер я руководствуюсь обсуждением и решением комитета, и поэтому галстуки больше не будут считаться необходимой частью «соответствующего делового наряда». Я признаю тех, кто считал этот вопрос важным и заслуживающим дальнейшего рассмотрения», — написал Маллард в Twitter.

Дресс-код на официальных мероприятиях государственной важности используется во всех странах и является демонстрацией уважения к окружающим. Однако подмена понятий и норм приличия приводит к тому, что хамство выдается за остроту ума, а банальщина становится высоким искусством.

Абсурдная по своей сути ситуация с галстуками в новозеландском парламенте напоминает старый анекдот: