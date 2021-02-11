Детским лагерям в России грозит разорение из-за коронавируса

Москва, 11 февраля. Из-за последствий пандемии COVID-19 множество детских оздоровительных лагерей в России могут не открыться в текущем году. Спасти отрасль может только поддержка со стороны государства — субсидии и льготные кредиты. Об этом ФАН сказала член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

«В этом году вырос теневой сектор детского оздоровительного отдыха, — сказала она. — Например, в Краснодарский край заезжали группы детей в частные гостиницы без родителей, и никто их не контролировал. Убеждена, что необходимо максимально легализовать детский оздоровительный отдых и в целом помочь отрасли».

По словам депутата, мониторинг по итогам летней оздоровительной компании 2019 года совместно с органами власти Краснодарского края показал, что размер государственной поддержки составил всего 69,4 млн рублей с учетом льготных кредитов, ее смогла получить только 31 организация. Остальные организации не смогли получить субсидии, так как не являются субъектами малого и среднего предпринимательства, заметила депутат.

«Из-за пандемии в мерах поддержки сегодня нуждаются порядка 800 организаций детских стационарных лагерей, — добавила она. — Мы предлагали разработать уникальный продукт, который бы позволил им получить денежные средства для сохранения мест детского отдыха, чтобы эта отрасль выжила. Мы предлагали Минпросвету использовать действующее постановление о субсидии организациям детского отдыха, но здесь никаких нет движений».

Наталья Костенко предупредила, что, бездействуя, в России можно прийти к ликвидации данной отрасли, когда пандемия закончится.

«И сколько детей мы будем терять ежегодно в связи с этим? В 2019 — 529, а в 2020 — 885. Но ни один ребенок не погиб в ходе организованного отдыха», — сказала собеседница ФАН.

Отметим, что ранее в четверг, 11 февраля в Общероссийском народном фронте обсудили действующие ограничения по организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи, которые были продлены до 1 января 2022 года. Эксперты ОНФ отметили, что в результате почти все дети России в 2021 году не попадут на море, так как в соответствии с постановлением Роспотребнадзора они должны отдыхать «по месту их фактического проживания».