Москва, 11 февраля. Независимый технический эксперт Юрий Антипов продолжает с уверенностью заявлять, что причиной крушения малайзийского Boeing является взрыв на его борту.

Напомним, авиалайнер авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур и был сбит в небе на востоке Донецкой области. Катастрофа унесла жизни 298 человек.

Запад продолжает настаивать на иной точке зрения, утверждая, что самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук». Его мотивация понятна — нужен хоть какой-то шанс, чтобы возложить ответственность за произошедшее на Москву, пишет «ПолитПазл».

Именно по этой же причине Гаагский суд отклонил ходатайство стороны защиты, которая настаивала на изучении 18 ящиков с обломками Boeing, которые сейчас находятся в голландском Сустерберге. Интересно, что именно эти фрагменты фюзеляжа могут быть доказательством взрыва в салоне самолета и направить следствие на истинный путь.

В одной из своих ранних публикаций для сайта «НьюИнформ» Юрий Антипов указывал на то, что обломки хвостовой части самолета имели следы обгорания. При этом на месте их падения не было обнаружено никаких следов пожара. Очевидно, что попадание ракеты в переднюю часть фюзеляжа никак не смогло бы привести к возгоранию в хвосте авиалайнера. Именно по этой причине, как отмечает эксперт, обвинение и выступило против экспертизы недостающих фрагментов боинга специалистами компании «Алмаз-Антей».