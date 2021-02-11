США унизили Украину дареным холодильником и третьесортной вакциной

На Украине разгорелся локальный скандал, связанный с обещанием американских дипломатов подарить стране холодильник для хранения вакцин от коронавируса. Пользователи соцсетей встретили эту инициативу злой иронией, а патриотически настроенные политологи заявили, что это не подачка, а знак уважения со стороны США. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Сначала Вашингтон заставил украинские власти отказаться от российской вакцины «Спутник V», навязав им менее эффективный и более опасный американский препарат Pfizer. Хранить его требуется при сверхнизких температурах, а транспортировка должна быть организована по системе «холодовой цепи»: на пути от изготовителя до гражданина следует соблюдать строгий температурный режим, гарантировать который и призван подарок Штатов.

Объявила об атракционе неслыханной щедрости временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин.

«Ваша страна окажется среди тех государств, которые первыми получат COVID-вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX», — порадовала она украинцев.

И напомнила, что Вашингтон уже предоставил Киеву помощь в размере 48 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Но рядовые украинцы не оценили этот американский «жест доброй воли». Многие из них до глубины души уязвлены тем, что «старшие партнеры» страны решают за них, какими вакцинами им можно прививаться, а какими нельзя. Кроме того, многие граждане прекрасно понимают, что «подарочные» холодильники идут в комплекте с миллионами доз вакцины, за которую западные компании и фирмы-посредники сдерут с украинского бюджета три шкуры. Кроме того, в местных СМИ ходят упорные слухи, что вместо оригинальных вакцин от Pfizer и AstraZeneca на Украину привезут дешевый аналог от индийской фармкомпании Serum Institute.

Поэтому украинские соцсети уже в первые часы после публикации благой вести пестрили саркастическими комментариями вроде: «Молодцы американцы! Индейцам — бусы, а нам — целый холодильник! Мы — настоящие партнеры!», «Это — победа! Хотя бы холодильник у нас будет!», «Ну наконец-то, дождались! Теперь-то уж заживем», «А ежели он еще и с формочками для льда, то можно и на коленях поблагодарить госпожу Квин», «Москаль не пройдет, потому что у нас теперь есть американский холодильник!» и т. д.

Еще один пользователь с горечью высказался, что «раньше Украина производила комплектующие для МБР «Сатана» с дальностью полета в 16 тысяч километров. Сохрани мы все это, они сейчас бы не только холодильники нам не дарили, а и пукнуть бы в нашу сторону боялись. Но нашим правителям удалось все это растерять… Зато у нас повсеместно факелы, Бандера и полуграмотные кретины». Одним словом, украинцы не испытали особой радости от такого «подарка», видя в нем лишь жалкую подачку для «аборигенов».

Но придворные украинские политологи пытаются на голубом глазу убедить сограждан в том, что подарки США стране не стоит считать подачками. Так, Дмитрий Воронков уверен, что это лишь честная поддержка и сотрудничество.

«Если учитывать риторику Байдена и его былое отношение к Украине, то нельзя сказать, что холодильник для вакцины — какая-то подачка. Во-первых, американский президент работает в рамках своих обещаний о всесторонней поддержке Украины. Во-вторых, в отличие от Трампа, он лучше знаком с нашей страной и ее историей. Если говорить о теме вакцинации, то в принципе Запад нас поддерживает, то есть он идет навстречу пожеланиям Украины. Так что я бы это назвал рядовым дипломатическим сотрудничеством, без каких-то подачек», — пояснил киевский политолог.

Похоже, Воронкова не смутило, что Запад давно уже поставил украинские власти в двусмысленное положение — запрещая покупать российский препарат «Спутник V» и одновременно не предоставляя ничего взамен, кроме пустых обещаний и заверений в поддержке. Увы, сегодня украинская гордость стала настолько гибкой, что даже пинки от старших партнеров тут считают «шагами навстречу».

«Сейчас в соцсетях ходит масса шуток, что Украине наверняка дадут третий сорт вакцины и что американцы в душе считают нас людьми третьего сорта. Я думаю, что это большое преувеличение. Понятно, что для США и ЕС в приоритете свои собственные народы, а мы второстепенные потребители. Но я не думаю, что вакцина для нас будет какого-то низкого сорта. Скорее всего, это будут излишки и остатки того, что не пригодилось в Америке, — заявил политолог. — Вокруг вакцины идет имиджевая конкуренция между великими державами. Мы находимся в поле геополитического влияния Запада, поэтому он и должен предоставлять нам помощь — и вакцинами, и холодильниками».

Не нравятся сетевые шутки граждан о том, что «большие белые люди подарили своим рабам холодильник», и киевскому политологу Андрею Вигиринскому.

«То, что украинцы склонны шутить, саркастично относиться к любым видам помощи — хоть гуманитарной, хоть кредитной, — это правда. Иногда это уместно, но в случае с холодильником не совсем. Все знают, что вакцина от Pfizer нуждается в температурном режиме при хранении -70 градусов. Чтобы вакцинировать людей, живущих в отдаленных городках и поселках, нужен мобильный холодильник для доставки вакцины. Создать такую инфраструктуру стоит больших денег, и, если США подарят нам часть этой инфраструктуры, значит, мы не потратим на нее деньги из нашего бюджета», — радуется он.

По словам политолога, статистика говорит, что при неправильной транспортировке теряют свою эффективность 30% медикаментов, требующих особых условий перевозки.

«У нас и так напряженка с количеством доз, которые закупает Украина. А если еще 30% будут утеряны при транспортировке из-за отсутствия холодильников, то будет огромный скандал. Думаю, шутники смогут на своем опыте убедиться, насколько смешно, когда человеку инъекцию сделают, а потом окажется, что она не подействовала, так как по ходу транспортировки был нарушен температурный режим. На самом деле повода для шуток нет», — подчеркнул Вигиринский.

Он указал, что шутить на эту тему можно было бы, если бы на Украине был избыток своих холодильников для вакцины.