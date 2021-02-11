Камиль Ларин рассказал о своей роли ревнивца в новом фильме Светлакова

Москва, 11 февраля. Участник «Квартета И», актер театра и кино Камиль Ларин назвал новый фильм Сергея Светлакова «Love» палитрой крайностей и их сочетаний. В эксклюзивном интервью ФАН Ларин рассказал о своей роли ревнивого мужа и признался, что в лирической комедии есть множество трогательных линий.

Действие романтической комедии «Love», премьера которой приурочена ко Дню всех влюбленных, происходит в одноименном отеле.

«Это — огромная, скажем, планета, структура, — заявил Ларин. — Отель как отель, но при этом это как бы такой резервуар, в котором замешаны многие судьбы, многие «людьбы». У каждого есть своя история, как это в жизни обычно и происходит. Моя роль — ревнивец, который ищет свою супругу в стенах этого резервуара».

Артист добавил, что в линии его персонажа есть своя загадка, но отказался раскрывать все секреты до премьеры.

«В лирической комедии «Lovе» очень много трогательных линий помимо юмора как такового, — рассказал Ларин. — То есть кроме «ха-ха-ха» есть еще своя прелесть, своя трогательность. Я в таком возрасте, когда меня уже редко что-то такое прямо трогает в любой ситуации. Всегда же интересно увидеть ситуации, где не только крайности какие-то — «юмор-юмор», «слезы-слезы» — а их сочетание».

Собеседник ФАН пояснил, что всегда интересно находить в плохом хорошее, а в хорошем плохое, так как именно такие полутона и представляют настоящий интерес.

«Нам же редко нравятся отличники в чистом виде, а когда мы узнаем, что отличник еще что-то такое дерзкое делает, то это классно, — пояснил Ларин. — Почему всем нравятся хулиганы? Потому что они могут быть бесшабашные, а могут быть трогательные. В фильме целая палитра из этих вот крайностей и их сочетания».

По мнению артиста, в фильме каждый найдет что-то, что ему отзовется. Кроме того, добавил он, в картине занят замечательный актерский состав.

«Актерский состав прекрасен, — заверил Ларин. — И Ян Цапник, который может играть и с юмором, и серьезно, Толя Белый, Юра Стоянов, Маша Миронова, в общем, состав очень хороший. Нужно отдать должное Сергею Светлакову, который собрал всех в эту единую команду».

Выход нового фильма Сергея Светлакова «Love» приурочен ко Дню всех влюбленных. Все действия разворачиваются в отеле «Love». Роли в фильме также сыграли Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Елена Валюшкина, Екатерина Варнава, Ксения Собчак, Станислав Ярушин и другие.

Ранее актриса Елена Валюшкина в интервью ФАН выразила надежду, что романтическая комедия «Love» станет для зрителей «пилюлей», которая поможет легче относиться к тому, что кажется сложным. Она также рассказала, что Светлаков задумал снять в следующем году вторую часть альманаха любовных историй — с новыми героями, другими артистами и в ином интерьере, и вновь приурочить премьеру ко Дню святого Валентина.