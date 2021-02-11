В Европарламенте обсудят притеснение журналистов на Украине

Депутаты Европарламента 16 февраля проведут заседание, в ходе которого обсудят решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете нескольких телеканалов. Соответствующий документ из Европарламента оказался в расположении ФАН.

Ранее на Украине запретили вещание сразу трех оппозиционных телеканалов. Соответствующий указ подписал Зеленский. Кроме того, Киев ввел санкции против депутата Верховной рады Тараса Козака, которому принадлежат данные медиа. Руководство каналов заявило о политической расправе над неугодными СМИ.

Источник ФАН в Европарламенте обратил внимание, несмотря на то, что Украина прессует свободные медиа, ЕС с этим ничего не будет делать.