Депутаты Европарламента 16 февраля проведут заседание, в ходе которого обсудят решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете нескольких телеканалов. Соответствующий документ из Европарламента оказался в расположении ФАН.
Ранее на Украине запретили вещание сразу трех оппозиционных телеканалов. Соответствующий указ подписал Зеленский. Кроме того, Киев ввел санкции против депутата Верховной рады Тараса Козака, которому принадлежат данные медиа. Руководство каналов заявило о политической расправе над неугодными СМИ.
Источник ФАН в Европарламенте обратил внимание, несмотря на то, что Украина прессует свободные медиа, ЕС с этим ничего не будет делать.
«Зеленский — президент страны, которая, по мнению лиц, принимающих решения в ЕС, имеет дело с постоянной дезинформацией, и это рассматривается как борьба с дезинформацией. Создание EastStrat com в Европейской службы внешнеполитической деятельности является тому доказательством. Кроме того, закрытие телеканалов уже получило высокую оценку со стороны отдельных государств-членов», — рассказал собеседник ФАН.