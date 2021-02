Горячие точки Южного Судана: роль ООН в гражданской войне молодой страны

Глава Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) Дэвид Ширер во время брифинга перед журналистами заявил о намерении временно разместить миротворцев в семи горячих точках страны.

Главной целью мероприятия является патрулирование местности и предотвращение набегов, грабежей, убийств и межобщинных конфликтов.

UNMISS has increased patrols to potential hotspots & this week we plan to deploy peacekeepers to 7 temporary operating bases across the country. If we can deploy early in the dry season, we have better success to prevent violence before it happens".

