Горячие точки Южного Судана: роль ООН в гражданской войне молодой страны

Глава Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) Дэвид Ширер во время брифинга перед журналистами заявил о намерении временно разместить миротворцев в семи горячих точках страны.

Главной целью мероприятия является патрулирование местности и предотвращение набегов, грабежей, убийств и межобщинных конфликтов.

«МООНЮС планирует направить военный контингент в нестабильные районы Южного Судана. Для этого готовится развертывание временных оперативных баз в центральной и северо-восточной частях страны», — заявил Ширер.

UNMISS has increased patrols to potential hotspots & this week we plan to deploy peacekeepers to 7 temporary operating bases across the country. If we can deploy early in the dry season, we have better success to prevent violence before it happens".

David Shearer. #SouthSudan pic.twitter.com/W3ajjiUW05 — Radio Miraya (@RadioMiraya) February 9, 2021

Миротворцы займутся патрулированием в городах Варрап, Тондж, Акобо и ряде населенных пунктов в провинции Джонглей. Эти районы, по мнению спецпредставителя ООН, являются самыми горячими точками с начала противоборства между народностями Динка и Нуэр в североафриканской стране.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в причинах межэтнического конфликта в Южном Судане и способах его разрешения.

Добиваясь независимости

Южный Судан 9 июля 2011 года стал самым молодым государством на африканском континенте. На референдуме за отделение от Республики Судан проголосовали более 98% местных жителей.

В состав нового государства входят десять провинций (штатов): Вараб, Верхний Нил, Джонглий, Западный Бахр-эль-Газаль, Озерная провинция, Северный Бахр-эль-Газаль, Вахда, Восточная, Западная и Центральная Экваториальные провинции. Главой независимого государства назначен исполняющий обязанности президента Салва Киир (представитель Динка — прим. ФАН). А вице-президентом стал Риек Мачар. Последний принадлежит к народности Нуэр.

На протяжении последующих двух лет они совместными усилиями формировали госинституты для благополучного сосуществования граждан республики. Летом 2011-го создана и введена в обиход национальная денежная единица — южносуданский фунт. 18 апреля 2012 года Южный Судан вошел в состав стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Внутренние проблемы начались в июле 2013-го, когда Салва Киир уволил вице-президента и провел перестановки в кабинете министров. В результате этих кардинальных изменений в правительстве не осталось представителей Нуэр, второй по численности народности после Динка.

Это привело к началу народных волнений, переросших в попытку госпереворота в Джубе. Глава государства во всем обвинил Риека Мачара, после чего начались боевые столкновения.

Гражданская война в Южном Судане

Вооруженный межэтнический конфликт между представителями Динка и Нуэр в Южном Судане официально начался 15 декабря 2013 года. Противоборствующие силы разделились на два лагеря: правительство и оппозиция.

В ходе боестолкновений обе стороны понесли огромные потери, включая десятки тысяч погибших среди мирных жителей. Только после вмешательства ООН и переброски миротворческих сил на территорию государства удалось прекратить полномасштабную войну и усадить ее участников за стол переговоров.

Официально вооруженный конфликт закончился в феврале 2020 года, после подписания Салвой и Риеком соглашения о единстве и формировании коалиционного правительства.

По данным ООН, за время межэтнической войны более 2,2 млн человек стали беженцами. Они переселились в соседние страны, такие как Республика Судан, Эфиопия и Кения.

Сбежавшие от боевых действий граждане не спешат возвращаться на родину в связи с продолжающимися локальными столкновениями. Преступные бандформирования из народности Нуэр, отколовшиеся от оппозиции, устраивают набеги и грабят небольшие населенные пункты. Нередко нападения завершаются убийствами. Для их сдерживания МООНЮС разместила пять постоянных баз.

В настоящий момент на территории государства находятся порядка 20 тысяч миротворцев, включая 14 тыс. солдат. В их обязанности входит защита гражданского населения, наблюдение за соблюдением прав человека, доставка гуманитарной помощи в отдаленные уголки страны и реализация соглашения о прекращении боевых действий.

Помощь военного контингента ООН и обеспечение безопасности коалиционному правительству поспособствовала проведению выборов, необходимых для формирования законных властей в большинстве провинций Южного Судана.

Центральная и северо-восточная части республики все еще подвержены подрывной деятельности преступных группировок. Они продолжают нападать на небольшие населенные пункты, где грабят и убивают местных жителей, образуя новые горячие точки.

Горячие точки

Согласно последним сведениям ООН, боевики активизировались в окрестностях городов Варрап, Тондж, Акобо. Также нестабильным регионом считается провинция Джонглий.

Самым крупным нападением за последнее время стала атака на мирных жителей трех деревень: Пьери, Юай и Мвот. В результате инцидента погибли 211 человек, около 300 получили ранения различной степени тяжести. Бандиты украли продовольствие, ценное имущество и скот, после чего скрылись в неизвестном направлении.

South Sudan's UN peacekeeping mission said it was investigating reports that "many people" had died in a surge of intercommunal violence that killed three aid workers and left several missing. https://t.co/hRj34fGnjr — AFP Africa (@AFPAfrica) May 20, 2020

Расширение миссии ООН

Глава Миссии ООН в Южном Судане Дэвид Ширер считает необходимым расширение присутствия миротворцев на территории Южного Судана для противодействия преступным группировкам. Речь пока идет только о формировании большего числа оперативных баз, а не увеличении количества военного контингента.

Он уточнил, что в начале года миссия МООНЮС успешно передала под охрану правительственной армии такие города как Покс, Бор и Джуба. Теперь национальные силы продолжат поддерживать порядок и безопасность в этих населенных пунктах.

Из освободившихся миротворцев Миссия ООН планирует сформировать новые подразделения и направить их в горячие точки Южного Судана для защиты мирных граждан.

Согласно договоренностям правительства республики и ООН, вооруженный контингент останется на территории страны до полной укомплектованности национальной армии.

В настоящий момент в рядах Вооруженных сил Южного Судана насчитывается чуть более 40 тыс. военных. Для вывода миротворческих сил необходимо еще 43 тысячи новобранцев.

Разрешение конфликта

Заместитель генсека ООН Жан-Пьер Лакруа настаивает на мирном урегулировании ситуации в Южном Судане. Он неоднократно призывал президента Салву Киира сесть за стол переговоров с лидерами вооруженных группировок и выделить им места в коалиционном правительстве.

«Необходимо проявить подлинную политическую волю и добиться прекращения военных операций, приступить к диалогу и прийти к компромиссу во имя достижения стабильного мира в стране», — заявил политик.

Россия поддерживает инициативу ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул важность выполнения условий мирного соглашения, подписанного всеми южносуданскими сторонами в 2018 году.

Тем не менее, сложившаяся на сегодняшний день ситуация говорит, что перемирия достичь не удается. Стеснительные шаги МООНЮС не решают глобальных проблем, а лишь закрывают локальные дыры, оставляя основную нагрузку на правительство Джубы, перед которым и так стоит множество трудностей в политической, экономической и социальной сферах.

Миссия ООН поэтапно создает базы, защищая некоторые регионы, но вспышки насилия и деятельность преступных банд проявляются в других местах с новой силой. Практика показывает, что даже расширение присутствия миротворцев не принесет в страну мир.