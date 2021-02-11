Украина внесла в черный список актеров из фильма «Крым»

Киев, 11 февраля. Министерство культуры Украины добавило в свой черный список семь артистов из России.

В него вошли пятеро участников группы «Хор Турецкого» — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. В перечне также есть двое исполнителей главных ролей в фильме «Крым» Евгения Лапова и Роман Курцын. Всего в списке находятся более 170 россиян, туда постоянно включают новых артистов.

В ходе одного из недавних выступлений министр культуры Украина Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд российских деятелей культуры на территорию Незалежной не должен касаться их творчества.

Ранее биатлонистка из Украины Елена Пидгрушная обвинила соперницу из Швеции Ханну Эберг в наглости и хамстве.