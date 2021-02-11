ФАН выяснил, как отразится скандал в «Боинге» на МС-21



Скандал с Boeing 737 MAX в США разгорелся с новой силой после того, как Канцелярский суд штата Делавэр опубликовал иск акционеров Boeing к совету директоров. Акционеры фактически обвинили совет в намеренном сокрытии проблем с самолетом после авиакатастрофы, что повлекло за собой вторую. ФАН, поговорив с экспертами, узнал, как отразится скандал на перспективах МС-21, который займет одну нишу с Boeing 737 MAX.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел авиакатастрофу. Погибло 189 человек. Согласно опубликованному документу, совет директоров и генеральный директор производителя не разработали программу для оценки безопасности и проигнорировали сигналы бедствия. А генеральный директор Деннис Меленберг запустил PR-компанию Boeing 737 MAX, доказывая, что самолет прекрасен без доработок, недостатков у него нет, а механизм оценки безопасности в компании отработан до совершенства. По мнению истцов, это привело ко второй катастрофе — 10 марта 2019 года потерпел крушение Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой. Согласно документам суда, совет директоров и после этого не стал увольнять генерального директора, а просто отпустил его на пенсию, чтобы он сохранил заработок в 38 миллионов долларов за счет бонусов.

После того как документ появился в общедоступном просмотре, престиж Boeing на международном рынке резко сократился, а буквально вчера Ростех заявил, что получил разрешение на серийный выпуск двигателей ПД-14 для МС-21, конкурента MAX, хотя пока только на отечественном рынке.

ФАН связался с авиационными экспертами, чтобы выяснить, когда МС-21 будет эксплуатироваться российскими компаниями, каковы его перспективы после скандала с американским конкурентом и что замедляет продвижение самолета, который на стадии испытаний получил хорошие отзывы.

«ПД-14 был сертифицирован в России уже достаточно давно, — говорит авиаэксперт Олег Пантелеев. — Сейчас сертифицировано именно его производство. Самолет МС-21 с двигателем ПД-14 уже совершил первый испытательный полет. Поэтому говорить о том, что двигатель является тормозом программы МС-21, неверно. Важно отметить также то, что американская сторона от поставки двигателей Pratt & Whitney на самолет МС-21 не отказывалась. Поэтому формально — все авиакомпании, которые заказывали самолет с американским двигателем, должны его получить».

Гораздо больше проблем вызвала поставка в Россию материалов для композиционного крыла. Разработчик — корпорация «Иркут» вместе с Росатомом — провел работы по замене материала на отечественный аналог. На данный момент фактически завершено тестирование образцов из нового материала, то есть небольших деталей из российского композита. Но самое главное испытание — полноценного крыла из аналога — еще не закончено. «В серию» самолет может уйти только после полного цикла испытаний. Если же в ходе проверки уже серийных самолетов будут выявлены какие-то проблемы, то дорабатывать будут готовый МС-21. Это нормальная практика самолетостроения во всем мире. Судя по всему, как раз последняя стадия и была недоработана Boeing 737 MAX.

Что же касается перспектив МС-21 после провала Boeing 737 MAX, то эксперты говорят однозначно — большого влияния на рыночную историю нашей машины это не окажет. Все будет зависеть от самого самолета и отзыва первых эксплуатантов о нем.

«Скандалы там, а летать нам здесь, — говорит Пантелеев. — Любые скандалы играют на руку авиакомпаниям для того, чтобы поторговаться и сказать: «Продайте нам ваш скандальный самолет на 5% дешевле. Или дайте расширенную гарантию и положите больше запчастей». Подобного рода события в случае, если иск будет удовлетворен, — все равно только денежные потери производителя. Для МС-21, если этот фактор и имеет значение, то он где-то во втором, третьем десятке по значимости. Для российской стороны принципиально важно, чтобы в ходе испытаний подтвердились заявленные производителем характеристики, чтобы первые эксплуатанты при поддержке производителя смогли быстро вывести самолет на стабильную эксплуатацию».

Напомним, ранее ФАН писал о том, что одним из крупнейших эксплуатантов МС-21 будет ГК «Аэрофлот», а конкретно — авиакомпания «Россия». По плану стратегии развития до 2028 года именно эта компания будет базироваться в основном на машинах отечественного производства.