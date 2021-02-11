Редкие и невероятные случаи спасения людей покажут в проекте «Врачи» на канале ТВ-3

В эфире канала ТВ-3 стартует новый документальный сериал «Врачи», в основе которого — редкие и необычные случаи из медицинской практики, способные впечатлить любого, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала.

«Врачи» расскажут, с какими загадками сталкиваются медики на пути к верному диагнозу и чем реальные операции отличаются от тех, что обычно показывают в кинофильмах и телесериалах.

Что на самом деле помнит пострадавший, пройдя через клиническую смерть? Как помогает поддержка близких? И что испытывает врач, когда сталкивается в своей жизни с тем, что раньше видел только в медицинских журналах? Документальный проект «Врачи» покажет, что жизнь с ее непридуманными ситуациями бывает куда более драматичной и непредсказуемой любых сценариев.

В премьерном выпуске — рассказ о 10-летнем Никите Бодаке, которого в сентябре 2012 года на железнодорожных путях возле подмосковной станции Апрелевка сбила электричка. Двое мужчин, которые первыми увидели ребенка, сразу же позвонили в скорую помощь, и та приехала уже через восемь минут. У Никиты была тяжелейшая черепно-мозговая травма, и в больнице, куда его привезли, мальчик впал в кому.

В Апрелевке просто не было необходимой аппаратуры и специалистов, которые могли бы спасти ребенка в такой ситуации. Через столичные пробки за Никитой приехал специальный реанимобиль из московской клиники неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

По дороге у Никиты остановилось сердце, и врач-реаниматолог в нарушение регламента трижды «запускала» его сердце, когда мальчик пережил одну за одной несколько клинических смертей. А впереди была еще и сложнейшая операция…

В проекте также покажут уникальную историю 38-летней Евгении Батуриной — один из примерно десяти известных в мире случаев внематочной беременности, результаты которых можно признать успешными.

О своей беременности жительница города Богучар, что в Воронежской области, узнала, отправившись на УЗИ из-за болей в животе, — к тому времени срок составлял уже около 33 недель!

Прямо из операционной врачи, которые до этого ни разу не сталкивались с чем-либо подобным, позвали на помощь старейшего воронежского гинеколога, заведующую акушерским центром Галину Никонову.

Женщине провели сложнейшую операцию, которая длилась полтора часа — за это время врачи перелили пациентке три литра крови, пытаясь спасти и ее, и ребенка…

Премьера документального сериала «Врачи» состоится в вечернем эфире канала ТВ-3 в ближайший понедельник, 15 февраля.

Ранее стали известны некоторые подробности из жизни участников другого проекта этого телеканала — реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков».