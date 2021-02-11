В Федерации бокса России уверены в победе Максима Власова в бою с Джо Смитом

Москва, 11 февраля. Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев уверен, что российский боксер Максим Власов одолеет своего соперника из США Джо Смита — младшего. Титульный поединок за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе должен состояться в предстоящие выходные. По мнению Щекутьева, Власову противостоит серьезный противник, но российский спортсмен технически превосходит своего соперника.

«Максиму предстоит непростой бой против хорошего соперника. Смит обладает жестким ударом, в этом компоненте он, пожалуй, превосходит нашего спортсмена. Однако Власов опытнее и разнообразнее — технический арсенал у него богаче, — считает генеральный секретарь Федерации бокса России. — Так что Максиму, на мой взгляд, нужно действовать на своих сильных сторонах: ему нужно боксировать, при этом не идти в размен и в драку, а также избегать действий на ближней дистанции. Думаю, Максим и его команда все проанализировали и составили грамотный план на бой».

В случае победы россиянина все чемпионские пояса в этом дивизионе будут принадлежать российским боксерам. Обладателем высших титулов WBC и IBF в полутяжелом весе является Артур Бетербиев, а чемпионом WBA (Super) — Дмитрий Бивол, который одержал победу над Джо Смитом — младшим в марте 2019 года.

Бой Власова и Смита пройдет рано утром по московскому времени в воскресенье, 14 февраля.