Психолог Абравитова: Звезду «Мандалорца» Джину Карано сделали козлом отпущения

В наши дни люди стали бояться делиться своими мыслями из-за страха осуждения со стороны общества. Об этом беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что киностудия Lucasfilm разорвала контракт с бойцом MMA и актрисой Джиной Карано, исполнившей роль Кары Дюн в сериале «Мандалорец». Ранее на своей странице в Instagram звезда сравнила современных республиканцев в США с евреями во время Второй мировой.

«Таким образом этих знаменитостей используют для того, чтобы показать всем остальным: «Так делать нельзя, иначе вы окажетесь за бортом». Никто же не хочет лишиться известности, славы, денег. С помощью таких демонстративных расправ жизнь общества формируется так, как это нужно в первую очередь людям, которые выстраивают политическое, экономическое, социальное пространство», — сообщила собеседница.

Психолог отметила, что такая тактика уже давно привела к соответствующим результатам.

«Мир стал крайне политизирован, авторитарен. Раньше все это было еще довольно размыто. Каждый мог говорить все, что он хочет и жить своей обычной жизнь. Теперь же все изменилось. Стало больше страхов — быть наказанным, оштрафованным, потерять работу, испытывать притеснения со стороны общества, властей. Последствия могут быт самыми разнообразными. Вплоть до уголовного преследования. Наши звезды тоже попадают в подобные ситуации», — сказала специалист.

В завершение она подчеркнула, что знаменитую актрису использовали для того, чтобы преподать урок остальным людям.

«Звезду «Мандалорца» Джину Карано сделали козлом отпущения. После таких инцидентов все больше людей будет тщательно обдумывать, а стоит ли вообще озвучивать свое мнение, позицию по некоторым вопросам или же молча зарабатывать деньги», — резюмировала психолог.

Ранее Марианна Абравитова объяснила рост популярности Мэрилина Мэнсона на фоне сексуального скандала.