Военный эксперт Леонков объяснил, зачем Зеленский привез в Донбасс послов стран G7

Глава Украины Владимир Зеленский привез в Донбасс послов стран G7 для того, чтобы в очередной раз оболгать перед Западом ополчение ДНР и ЛНР. Об этом в интервью ФАН рассказал военный эксперт и коммерческий директор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс в компании послов стран «Большой семерки» (США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония). Визит главы украинского государства осуществлен в рамках рабочей поездки, уточнили в его пресс-службе.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил. Вместе с президентом в Донбасс отправились послы стран «Большой семерки», — сказано в сообщении.

Кроме того, не обошлось и без провокаций. Так, офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что ополчение зафиксировало взрывы на позициях киевских силовиков в районах села Орехово и поселка городского типа Луганское.

«Нашими наблюдателями зафиксированы взрывы на позициях 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Орехово, а также на позициях 59-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Луганское в ходе проведения инженерных работ», — отметил он.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с коммерческим директором издания «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым с просьбой прокомментировать решение президента Украины Владимира Зеленского привезти на линию фронта в Донбасс послов стран «Большой семерки». По его словам, киевские власти хотят убедить другие страны в том, что именно Донбасс не хочет идти на мирные переговоры с Украиной.

«Это очередная сказка про белого бычка. Главная цель — показать, что на той стороне находятся люди, которые не хотят идти на мирные переговоры, все время провоцируя ВСУ и нарушая режим прекращения огня. Естественно, никто не скажет послам стран «Большой семерки», что все происходит с точностью до наоборот. Я думаю, что для наглядности могут быть устроены провокации», — сказал собеседник ФАН.

Также военный эксперт сообщил, что визит Зеленского и послов стран G7 связан с намерением украинской стороны вступить в НАТО, а для этого киевские власти готовы пойти на многое.

«С другой стороны, Украина сегодня хочет решить вопрос членства в Североатлантическом альянсе, пытаясь влезь туда всеми правдами и неправдами. Киевские власти уже и воздушное пространство над Крымом для иностранных самолетов открыли. Этот кордебалет будет продолжаться в прежнем духе», — резюмировал Алексей Леонков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что бывший премьер-министр Николай Азаров предрек развал Украины, если киевские силовики попытаются решить конфликт в Донбассе военным путем.