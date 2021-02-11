Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подаст в отставку после слов о болтливости женщин

Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Есиро Мори подаст в отставку из-за сексистских высказываний. Чиновник заявил, что «женщины слишком много говорят».

Как сообщает телеканал NHK, окончательное решение будет принято 12 февраля на заседании руководства оргкомитета. Однако 83-летний чиновник уже сообщил об уходе своим помощникам.

В начале февраля Мори заявил, что увеличение числа женщин в спортивных федерациях приводит к затягиванию заседаний. По его мнению, женщины очень долго выступают, и каждая считает необходимостью высказаться. Кроме того, по мнению Мори, женщины движимы «сильным чувством соперничества».

В Сети главу оргкомитета обвинили в сексизме и потребовали увольнения. Новым главой комитета станет 84-летний Сабуро Кавабути, который занимает пост мэра Олимпийской деревни.