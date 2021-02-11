Стилист Эвелина Хромченко показала, как сочетать трендовые цвета сезона

Москва, 11 февраля. В институте цвета Pantone назвали оттенки самых актуальных цветов в 2021 году. Россияне узнали об этом из уст Александра Васильева в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Коллега ведущего Эвелина Хромченко привела в пример несколько стильных комплектов в трендовых цветах, продемонстрировав их на моделях на подиуме. Выяснилось, что желтый оттенок не так-то просто сочетать с другими цветами. Именно поэтому, по мнению Хромченко, модницам стоит запомнить представленные ей комбинации.

Серый цвет, как отмечает телеведущая, намного легче комбинируется с любым другим цветом. Институтом цвета Pantone был выделен припыленный оттенок желтого, который отлично ложится на приглушенные цвета.

«Самое важное – делать инвестиции именно в серые оттенки нынешнего года. Желтые капли должны быть дозированными, в том числе и с точки зрения бюджета, потому что это писк сезона, который через некоторое время стихнет. А вот инвестиции в хороший брючный костюм – это правильно, он будет долго жить», — сказала Хромченко, пишет Teleprogramma.pro.

Модели показали на подиуме три стильных комплекта. Первый вариант состоял из пуховика, юбки-карандаша, черными сапогами ботфортами и розовым джемпером. На голове у модели была надета шапка-панама желтого цвета.

Во втором образе была продемонстрирована пушистая шубка из аналога овечьей шерсти желтого цвета. Она была накинута поверх развевающегося серого платья. На третьем аутфите модель была облачена в серый брючный костюм. Именно такой рекомендовала Эвелина Хромченко. Он был украшен желтым галстуком, серьгами и сумочкой.

Совету модного консультанта уже прислушалась актриса Екатерина Вуличенко. Она появилась на публике в сером пальто с мехом.