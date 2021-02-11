Руки у России развязаны: Альгис Микульскис о принуждении Киева к миру в Донбассе

Недавние высказывания первого президента Украины Леонида Кравчука и главы украинского МВД Арсена Авакова о ситуации на линии соприкосновения в республиках Донбасса практически не оставляют надежд на дальнейшее сохранение и без того зыбкого перемирия в этом регионе. Гражданская война на берегах Донца готова разгореться с новой силой. О ее причинах и возможных последствиях в своей авторской колонке рассуждает специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис.

Российские события последних полутора месяцев — все эти протесты, возвращение «блогера на доверии», отправка его же за решетку и прочие околополитические бурления — едва не вымарали из повестки бытия то, что происходит всего лишь в тысяче километрах к югу от Москвы, в провозглашенных республиках Донбасса… А происходят там вещи — одна тревожнее другой — которые вполне укладываются в рамки классического определения одного из этапов предвоенного времени — «угрожаемого периода».

Термин «угрожаемый период» в толковых словарях трактуется как «промежуток времени различной продолжительности, непосредственно предшествующий началу крупномасштабной (региональной) войны. Характеризуется крайним обострением противоречий между враждующими сторонами и используется ими для выхода из кризисного состояния или для завершения военных приготовлений».

Про массированные поставки Украине летального оружия из США — реализованные и готовящиеся — ваш покорный слуга уже писал в январе. С тех пор прошло меньше месяца, а разговоры «днепровских ястребов» стали только красноречивее и злее. Причем, к сторонникам войны примкнул даже один из тех, кто этой войне должен, по идее, препятствовать — глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, 7 февраля в эфире телеканала «Украина 24» прямым текстом призвавший ВСУ не проявлять «слабость» и не идти на «уступки».

«Я вам скажу свою мысль по этому поводу. Я бы, например, действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят, — заявил человек, ответственный за сохранение мира. — На стрельбу — стрельбой, на ложь — правдой. Объединяться и действовать. Иначе они будут понимать, что наши уступки — это для них знак нашей слабости».

Что ж… Теперь и я буду знать, что открытие огня — лучший способ урегулирования ситуации в Донбассе и что в мире существует совершенно особая разновидность логики — украинская логика.

А двумя днями ранее в программе «Право на власть» канала «1+1» не смог не высказаться и еще один «справжній і свідомий козак» — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, по мнению которого война уже идет:

«У нас там происходит резкое обострение ситуации за последние недели. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские пары, действуют минометы, война идет».

Кстати, по странному совпадению, нашумевший указ Владимира Зеленского о закрытии трех оппозиционных телеканалов вышел в свет сразу после того, как украинский президент отправил начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака проинспектировать положение дел на «нуле» — так в тех местах называют линию соприкосновения.

Что же мы имеем в итоге?

— громкие заявления политиков и силовиков о необходимости «положить конец», «открывать огонь» т. п.;

— продолжающееся накачивание украинской армии американским летальным оружием;

— инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ в рамках операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей;

— зачистку эфирного пространства от оппозиционных СМИ;

— нарастание числа провокаций на границах с республиками.

И как это все понимать? Военный корреспондент Олег Блохин, которого можно совершенно спокойно назвать экспертом по современным войнам, видит ситуацию следующим образом:

«Обострение началось… Им нужна какая-то маленькая «перемога», и они пока прощупывают, ищут слабое место. Подразделениям республик нужно учитывать, что там сейчас появилось большое количество «Байрактаров» и турецких специалистов, — этот факт вызывает некоторую тревогу. Понятно, что Минские соглашения не соблюдаются Украиной, но, опять-таки, их никто и не отменял ни с одной из сторон…»

Что же будет, если крупномасштабные боевые действия возобновятся? Блохин считает, что в этом случае Украине придется винить в последующих события только себя саму. Потому что, по его словам, у России появится полное право на операцию по принуждению к выполнению «Минска-2». Тем более, опыт таких операций имеется.

«Один товарищ, который любит галстуки жевать, уже попробовал так дерзко поступить. Если украинских «героев» постигнет такая же незавидная участь — в Донбассе все будут только за!» — подвел итог разговору Олег Блохин.

А и в самом деле! Западные друзья Украины своими санкциями «за Крым», «за синие трусы» и «за просто так» подложили Киеву, да и самим себе огромного порося. Потому что, по моему скромному разумению, в Кремле давно уже понимают: как бы Россия ни поступила — санкционное давление на нее будет только нарастать, а значит отступать смысла нет.

SWIFT, говорите, отключите? Да не вопрос! Дмитрий Медведев в одном из недавних интервью уже озвучил наше отношение к этой «страшной» угрозе:

«Постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится…»

Таким образом, руки у России развязаны. Если в Киеве этого до сих пор не поняли и все-таки решатся на вооруженное вторжение в ЛДНР — боюсь, наши не остановятся на административных границах республик. А тот факт, что ВСУ за годы противостояния обзавелись каким-никаким боевым опытом и «Джавелинами» … Так мы тоже авиационными да крылатыми ракетами в Сирии не пальмы околачивали.

Да и в политическом аспекте шансы у Украины невелики. Кравчук, вон, еще прошлым летом предложил ввести США с состав группы переговорщиков по Донбассу, но те что-то пока молчат.

P.S. Пока писал этот текст, пришло известие из Киева, внушающее, как говорят дипломаты, «осторожный оптимизм». В случае с Украиной любой оптимизм должен быть, конечно, не просто «осторожным», а «трижды осторожнейшим», но, тем не менее…

Окружной административный суд Киева обнародовал на своем сайте решение, согласно которому столичный Проспект Бандеры снова станет Московским, а столичная же улица Омеляновича-Павленко вернет себе имя Суворова.