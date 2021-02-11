«Москва слезам не верит»: история создания и секрет успеха оскароносной мелодрамы

Ровно 42 года назад в отечественный прокат вышла картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Мелодрамы в советской киноиндустрии считались непрестижным жанром, фильму со слишком «приземленным» сценарием пророчили провал. Каково же было удивление режиссера, актеров, да и всех «киношников», когда «Москва слезам не верит» стал лидером проката — фильм посмотрели 90 млн человек, а уже на следующий год он получил «Оскара». Почему картина нашла отклик у советского человека и до сих пор остается актуальной, рассказал ФАН кинокритик Александр Шпагин.

Все в Москву лезут, будто она резиновая

На удивление коллег-режиссеров, Владимир Меньшов взялся за съемки фильма про трех девушек из провинции, которые попали в Москву и пытаются устроиться в большом городе. Меньшов признавался, что тема покорения столицы была ему близка.

«Мы с Верой прошли от начала до конца студенческое общежитие, затем театральное, и только потом мы стали москвичами и получили маленькую комнату», — рассказывал режиссер.

Сценарист фильма Валентин Черных брал образы главных героев со своих коллег в Останкино. Герои Веры Алентовой, Алексея Баталова, Ирины Муравьевой и Раисы Рязановой оказались близки миллионам советских граждан: их желание покорить Москву, выбиться в люди и найти семейное счастье понятно почти каждому.

Изначально на роль главной героини рассматривались Маргарита Терехова, Ирина Купченко и Анастасия Вертинская. Однако они отказались от съемок. Тогда Меньшов решил пригласить на главную роль свою супругу — Веру Алентову.

Иногда такую глупость услышишь, а оказывается — точка зрения

Коллеги режиссера охарактеризовали поучившийся фильм кратко — «катастрофа». На «Мосфильме» картину назвали безвкусицей, да еще и отметили плохое качество.

«Материал фильма крайне неровен по качеству, чрезвычайно перегружен, нет чувства меры, мало вкуса, а иногда прямая безвкусица на грани пошлости», — сказано в протоколе обсуждения картины.

Москва — это большая лотерея

Однако зрители посчитали иначе. Неимоверный успех картины в прокате удивил критиков. Но каково было их удивление, когда фильм получил престижную американскую премию «Оскар». До сих пор остается загадкой, кто выдвинул фильм на премию.

Меньшову позвонили 1 апреля 1981 года и сообщили, что он обошел Куросаву, Трюфо и Иштвана Сабо и выиграл престижную награду. Целый день режиссер был уверен, что это розыгрыш, пока не увидел вечерний выпуск новостей.

Гляжу я на них — такая тоска меня берет

Кинокритик, журналист Александр Шпагин объяснил в комментарии ФАН колоссальный успех фильма «Москва слезам не верит».

Фильм «Москва слезам не верит» являл собой изменение сознания: это был один из первых трех фильмов, которые были обращены в Голливуд. «Экипаж», «Москва слезам не верит» и «Пираты ХХ века» набрали максимальную кассу за всю историю прошлого века, а дальше пошли посредственные боевики, фильмы-катастрофы, но они не имели такого успеха. «Москва слезам не верит» вышел на второе место в советском прокате и еще получил «Оскар», — заявил эксперт.

По словам кинокритика, картина позволила советскому человеку взглянуть, каким он был 20–30 лет назад.

«Это был первый фильм, где возникало постижение советского сознания человека уже в 1980-х через историю советского времени. Фильм был не только хорошо сделанной мелодрамой, но еще и неким кинороманом, где происходила самоидентификация человека с собой тридцатилетней давности. Это был манифест поколения 40-летних. Причем он затрагивал все слои общества», — отметил Шпагин.

Журналист отметил, что фильм получил широкое признание из-за того, что затронул чувства человека любого социального положения.

«В чем была его ценность, его «голливудскость» — он работал как слоеный пирог. Там было и для интеллигенции, и для народа. Это высококлассная работа, хорошо продуманная и хорошо сделанная. Что касается сегодняшнего поколения, им гораздо лучше заходят фильмы 60-х годов, потому что для них это лирический экзистенциальный марш, все немного сюрреалистично. Но некоторым — это 20% — больше заходят фильмы 70–80-х годов», — добавил собеседник ФАН.

Шпагин подчеркнул, что фильм затронул проблемы, которые остаются актуальными и сейчас.

«Актуальный для сегодняшнего сознания момент — это гендерный вопрос. Это и тогда было сделано как некая фронда. Тогда это невероятно сработало: появился «настоящий мужик» в советском кино 1980-х годов, когда мужик вырождался и представлял собой нечто вроде героя Басилашвили в «Осеннем марафоне», в лучшем случае героя Мягкова в «Иронии судьбы», — обратил внимание он.

Кинокритик отметил, что все герои фильма «Москва слезам не верит» неоднозначные. Они не сошли с социалистических плакатов, а всего лишь обычные люди.