Китай решено взять под контроль: зачем Пентагон меняет подход к взаимодействию с КНР

Возникает новая геополитическая конфигурация. В ней Китай не только в финансово-экономическом, но и информационном, и военном плане сравнялся или сравнивается с США. Подробнее — в материале ФАН.

Стратегия Пентагона

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о создании новой рабочей группы Пентагона по Китаю. Она будет разрабатывать «общеправительственный подход» к КНР.

По его словам, от рабочей группы следует ожидать рекомендаций по ключевым приоритетам в отношении КНР в ближайшие месяцы.

«Нам нужно отвечать на растущие вызовы со стороны Китая», — заявил Байден.

Взять под контроль

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что Джо Байден начал свой президентский срок с принятия целого ряда решений, изменяющих путь развития США.

«Важно, что они не сиюминутны, они копились долгие десятилетия участия Байдена в политике, отвечают на запросы целого ряда ТНК и международных корпораций. Вот и подход к Китаю решено пересмотреть. А точнее — взять его под контроль. Видимо, к этому сложился определенный запрос, а возможно, есть и личные, семейные бизнес-интересы Байдена. Демпартии нужно привести к власти «комсомольцев», свою креатуру. Попытки переворотов, испытание коронавирусом не помогли в этом деле. Вот и решено перевести все в ручной формат управления», — пояснил Антон Бредихин.

Политолог Алексей Живов считает, что не в интересах Байдена ругаться с Китаем. Сегодня об этом же ему напомнил Си Цзиньпин. Демократы, которые традиционно ставят на ТНК, глобальный капитал и дешевые рабочие руки, вполне заинтересованы с Китаем дружить.

«Однако развитие конфликта вокруг спорных островов, конечно, может помешать этой дружбе. Китай растет быстрее США и в обозримом будущем будет представлять для Америки главную экономическую угрозу. Но деньги в итоге победят политику», — добавил Алексей Живов.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков уверен, что отношения с Китаем, как и с ЕС, для Байдена будут в большем приоритете, чем для Трампа. Однако сейчас возникает новая геополитическая конфигурация. В ней Китай не только в финансово-экономическом, но и информационном, а также военном плане сравнялся или сравнивается с США.

«Это не может не восприниматься в Вашингтоне как угроза собственной гегемонии в мире. Поэтому сценарии военного сдерживания Китая Пентагон обязан разрабатывать. И, наряду с определенными шагами навстречу Пекину, в Вашингтоне одновременно готовятся к более жестким сценариям в развитии отношений двух глобальных лидеров», — заключил Сергей Простаков.

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь рассказал, что в период американской предвыборной кампании звучало много прогнозов о предстоящем потеплении в отношениях между США и КНР. Прогнозы эти не оправдались и оправдаться не могли. Развитие отношений между этими сверхдержавами определяется не сменой кабинетов в Вашингтоне, а курсом председателя Си Цзиньпина, внятно и во всеуслышание объявившего о глобальных амбициях Китая. Возвращение к американо-китайскому симбиозу 1970-х — 2000-х уже невозможно, вне зависимости от того, кто занимает Белый дом.

«И все-таки в позиции новой американской администрации можно разглядеть определенные отличия. Если при Трампе США были нацелены прежде всего на экономическое противостояние из-за дисбаланса в торговле, ввели жесткие тарифы и санкции против китайских высокотехнологичных компаний, то при Байдене во главу угла ставится политическое противостояние — на грани военного конфликта. Возобновляется активность по строительству блока союзников из стран АСЕАН и Индии, звучит риторика о недемократичности и неконструктивности китайской власти. За считанные дни градус напряженности взлетел до крайней отметки», — добавил Юрий Голубь.

Эксперт напомнил, что американские представители называют главу сверхдержавы чуть ли не головорезом, а Цзиньпин в свою очередь грозит США катастрофой в случае вмешательства во внутренние дела его страны. Делаются прозрачные намеки на заключение военного союза с Россией. Сбудутся ли эти планы, говорить рано, но само развитие событий продолжает толкать Россию и Китай друг к другу. Вполне вероятно, что беспрецедентное наращивание торговых отношений между странами выльется во что-то большее.