Психолог объяснила рост популярности Мэрилина Мэнсона на фоне сексуального скандала

Людям свойственно проявлять самый высокий интерес ко всему недопустимому. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что продажи музыки Мэрилина Мэнсона возросли, после того как несколько женщин обвинили рокера в насилии.

«Ничего удивительного я здесь не вижу. Все дело в человеческой психологии. Все что страшно, непонятно, пугает — всегда привлекает внимание людей. По этой же причине существуют фильмы ужасов, триллеры, страшные новости по телевизору — нам это интересно. На таком принципе построено все. Самые высокие рейтинги у тех программ, в которых много жестокости, чего-то недопустимого», — сообщила собеседница.

Психолог рекомендовала обратиться к опыту нашего прошлого. В нем также можно проследить соответствующие предпочтения в обществе.

«Вспомним историю. Было время, когда за веревкой повешенного человека устраивалась настоящая охота. Считалось, что этот предмет приносит удачу. В наши дни мало что изменилось, стоит только артисту покинуть этот мир, как интерес к его творчеству тут же подскакивает», — отметила специалист.

В завершение она добавила, что рост интереса к творчеству Мэрилина Мэнсона связан также и с его эпатажным поведением и скандальной репутацией, которые сопровождают музыканта всю его карьеру.

«Людей притягивают личности «с бесовщинкой», непредсказуемые. Если сравнивать позитивную и негативную эмоцию — отрицательная ярче проживается», — резюмировала психолог.

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