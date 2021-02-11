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Психолог объяснила рост популярности Мэрилина Мэнсона на фоне сексуального скандала

Психолог объяснила рост популярности Мэрилина Мэнсона на фоне сексуального скандала

Людям свойственно проявлять самый высокий интерес ко всему недопустимому. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что продажи музыки Мэрилина Мэнсона возросли, после того как несколько женщин обвинили рокера в насилии.

«Ничего удивительного я здесь не вижу. Все дело в человеческой психологии. Все что страшно, непонятно, пугает — всегда привлекает внимание людей. По этой же причине существуют фильмы ужасов, триллеры, страшные новости по телевизору — нам это интересно. На таком принципе построено все. Самые высокие рейтинги у тех программ, в которых много жестокости, чего-то недопустимого», — сообщила собеседница.

Психолог рекомендовала обратиться к опыту нашего прошлого. В нем также можно проследить соответствующие предпочтения в обществе.

«Вспомним историю. Было время, когда за веревкой повешенного человека устраивалась настоящая охота. Считалось, что этот предмет приносит удачу. В наши дни мало что изменилось, стоит только артисту покинуть этот мир, как интерес к его творчеству тут же подскакивает», — отметила специалист.

Психолог объяснила рост популярности Мэрилина Мэнсона на фоне сексуального скандала

В завершение она добавила, что рост интереса к творчеству Мэрилина Мэнсона связан также и с его эпатажным поведением и скандальной репутацией, которые сопровождают музыканта всю его карьеру.

«Людей притягивают личности «с бесовщинкой», непредсказуемые. Если сравнивать позитивную и негативную эмоцию — отрицательная ярче проживается», — резюмировала психолог.

Ранее Марианна Абравитова предупредила о грядущей «охоте на ведьм» среди геев.

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