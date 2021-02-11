Политолог Марков: Весенний политический сезон таит в себе множество интриг

Грядущая весна, возможно, станет самым интересным политическим сезоном в истории России — именно весной основные политические партии страны планируют провести свои съезды. Я считаю, что речь идет о старте нового предвыборного политического сезона в России. Главным политическим силам необходимо утвердить предвыборные списки, принять принципиальные программные решения и так далее.

При кажущемся спокойствии в каждой из партий сохраняется интрига. Взять наших партийных долгожителей — ЛДПР. Они без особых изменений уже более четверти века существуют на российском политическом небосклоне. И поэтому изменения, естественно, грядут, но они будут неожиданными.

Главная интрига — будут ли на предстоящих съездах заменены Геннадий Зюганов в КПРФ и Владимир Жириновский в ЛДПР? Я думаю, что нет. Появятся ли у них какие-то явные «кронпринцы», то есть явные вторые номера, которые в перспективе должны заменить первых? Пока они не появлялись, но это не исключено. Появятся ли у них какие-то изменения в политических программах? Это тоже пока открытый вопрос.

Что касается партии «Справедливая Россия», то она переживает сегодня период серьезной трансформации. Туда пришла большая команда ветеранов Донбасса, возглавляемая Захаром Прилепиным, организатором и лидером партии «За правду». Это очень серьезные и интересные изменения. После того как «Справедливая Россия» оказалась в очень трудной ситуации балансирования вокруг пятипроцентного барьера, да и партия «За правду» тоже, очевидно, не проходила этот барьер, у них возникла необходимость объединения. Теперь я думаю, что это будет новый крупный политический проект.

Что касается «Единой России» — с высокой вероятностью в партии все сохранится как есть. Для партии сейчас главный вопрос — разрешит ли руководство страны в рамках предвыборной кампании заниматься популизмом. От этого зависит стиль избирательной кампании. А в конечном счете — результат на выборах и место в политической системе. Это еще одна большая интрига.

Другая интрига — как, с аппаратной точки зрения, будут выстраиваться различные партийные структуры и кто именно этим будет заниматься. Политологам это интересно, так как это будет влиять на расстановку элитных сил в целом: появятся ли какие-то новые программные вещи? Если изменения и появятся, то это будет означать и изменение политики правительства. И это тоже интересная и важная интрига.

Из остальных партий интерес представляют «Новые люди» — они балансируют на грани прохождения. И здесь вопрос: а будут ли изменения в партийной стратегии? Потому что в нынешнем составе эта партия не проходит партийный барьер. И появятся ли в партии новые яркие личности?

И последнюю интригу неожиданно создало «Яблоко». После того как Григорий Явлинский так активно выступил со своим манифестом, возникли вопросы. Будут ли какие-то изменения в персоналиях? Возможно, уйдет кто-то из тех, кто не поддержал главу партии? Может быть, придут новые люди? С точки зрения партийной программы, произойдут ли какие-то изменения? Если у «Яблока» будет, в частности, финансовая, медийная поддержка, то у партии появляется шанс преодолеть пятипроцентный барьер.