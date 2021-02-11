Украинская биатлонистка обвинила свою соперницу из Швеции в наглости

Киев, 11 февраля. Биатлонистка из Украины Елена Пидгрушная обвинила соперницу из Швеции Ханну Эберг в наглости и хамстве.

По данным Biathlon.com.ua, спортсменка считает, что во время последнего этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке шведская биатлонистка показала неспортивное поведение. Пидгрушная утверждает, что Эберг несколько раз подрезала ее. Кроме того, украинка добавила, что из-за действий шведки она могла упасть.

Ранее пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что всех российских спортсменов допустили к участию в ЧМ-2021, который пройдет в Словении.