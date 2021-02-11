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Елена Валюшкина назвала комедию «Love» пилюлей от сложностей жизни

Елена Валюшкина назвала комедию «Love» пилюлей от сложностей жизни

Заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина выразила надежду, что романтическая комедия «Love» станет для зрителей «пилюлей», которая поможет легче относиться к тому, что кажется сложным. Артистка, исполнившая в картине одну из главных ролей, в эксклюзивном интервью ФАН раскрыла подробности съемок и рассказала о важности легких комедий для зрителей.

«Это очень сложный жанр, — отметила Валюшкина, говоря о комедии. — «Большие художники» из авторского кино презирают этот низкий жанр, а я считаю его самым сложным и самым таким… нужным. Поэтому когда создатель фильма Сергей Светлаков прислал мне сценарий, я с удовольствием на него откликнулась».

Актриса призналась, что и сама очень любит легкие мелодрамы, в которых есть немного наивные, житейские истории. По ее словам, именно такие фильмы обязательно нужны людям.

Экранную пару Валюшкиной составил народный артист РФ Юрий Стоянов. По словам актрисы, она не в первый раз встречается с ним на съемочной площадке, и работать со Стояновым ей всегда легко и приятно.

«В «Love» мы снимались с Юрой Стояновым, с которым мы уже играли вместе не в одном фильме, — рассказала Валюшкина. — Это и «100ЯНОВ», и «Любовницы». Когда ты с человеком на одной волне, все очень легко и просто».

Елена Валюшкина назвала комедию «Love» пилюлей от сложностей жизни

Артистка добавила, что очень советует всем посмотреть фильм «Love», так как это настоящее, большое кино.

«Очень советую всем пойти! Это романтическая комедия, то, что американцы делают очень лихо, и мы все эти фильмы любим и с удовольствием пересматриваем, — подчеркнула Валюшкина. — А у нас это считается как бы низким жанром. Комедия, которая выходит к зрителю, — самое настоящее большое кино. Каждый придет посмотреть фильм со своим настроением. Кого-то зацепит, для кого-то, возможно, это кино станет «пилюлей» и поможет легче относиться к тому, что кажется сложным в его историях».

Фильм «Love» состоит из нескольких коротких историй. Валюшкина рассказала, что актеры были на площадке по одному-два съемочных дня, так как у каждого была собственная маленькая история о любви.

«Вообще, все должно начинаться с любви, продолжаться в любви и заканчиваться любовью, — уверена Валюшкина. — Я была на предпремьерном показе в Москве. Мне очень многие написали, что хорошо сняли, душевно, что они и поплакали, и посмеялись. Это как раз то, что нужно. Эти цели и преследовал этот фильм».

По словам собеседницы ФАН, Сергей Светлаков задумал снять в следующем году вторую часть альманаха любовных историй — с новыми героями, другими артистами и в ином интерьере, и вновь приурочить премьеру ко Дню святого Валентина.

Елена Валюшкина назвала комедию «Love» пилюлей от сложностей жизни

Артистка также поделилась с ФАН творческими планами.

«Я снимаюсь в семейном сериале на ТНТ, только что прошел очередной сезон сериала «Соседи», а в апреле я поеду на продолжение полюбившегося фильма «Укрощение свекрови». Работа кипит!» — заверила Елена Валюшкина.

Выход нового фильма Сергея Светлакова «Love» приурочен ко Дню всех влюбленных. Все действия разворачиваются в отеле «Love». Роли в фильме также сыграли Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, Камиль Ларин, Юрий Стоянов, Анатолий Белый, Мария Миронова, Ксения Собчак и другие.

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