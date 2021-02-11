Елена Валюшкина назвала комедию «Love» пилюлей от сложностей жизни

Заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина выразила надежду, что романтическая комедия «Love» станет для зрителей «пилюлей», которая поможет легче относиться к тому, что кажется сложным. Артистка, исполнившая в картине одну из главных ролей, в эксклюзивном интервью ФАН раскрыла подробности съемок и рассказала о важности легких комедий для зрителей.

«Это очень сложный жанр, — отметила Валюшкина, говоря о комедии. — «Большие художники» из авторского кино презирают этот низкий жанр, а я считаю его самым сложным и самым таким… нужным. Поэтому когда создатель фильма Сергей Светлаков прислал мне сценарий, я с удовольствием на него откликнулась».

Актриса призналась, что и сама очень любит легкие мелодрамы, в которых есть немного наивные, житейские истории. По ее словам, именно такие фильмы обязательно нужны людям.

Экранную пару Валюшкиной составил народный артист РФ Юрий Стоянов. По словам актрисы, она не в первый раз встречается с ним на съемочной площадке, и работать со Стояновым ей всегда легко и приятно.

«В «Love» мы снимались с Юрой Стояновым, с которым мы уже играли вместе не в одном фильме, — рассказала Валюшкина. — Это и «100ЯНОВ», и «Любовницы». Когда ты с человеком на одной волне, все очень легко и просто».

Артистка добавила, что очень советует всем посмотреть фильм «Love», так как это настоящее, большое кино.

«Очень советую всем пойти! Это романтическая комедия, то, что американцы делают очень лихо, и мы все эти фильмы любим и с удовольствием пересматриваем, — подчеркнула Валюшкина. — А у нас это считается как бы низким жанром. Комедия, которая выходит к зрителю, — самое настоящее большое кино. Каждый придет посмотреть фильм со своим настроением. Кого-то зацепит, для кого-то, возможно, это кино станет «пилюлей» и поможет легче относиться к тому, что кажется сложным в его историях».

Фильм «Love» состоит из нескольких коротких историй. Валюшкина рассказала, что актеры были на площадке по одному-два съемочных дня, так как у каждого была собственная маленькая история о любви.

«Вообще, все должно начинаться с любви, продолжаться в любви и заканчиваться любовью, — уверена Валюшкина. — Я была на предпремьерном показе в Москве. Мне очень многие написали, что хорошо сняли, душевно, что они и поплакали, и посмеялись. Это как раз то, что нужно. Эти цели и преследовал этот фильм».

По словам собеседницы ФАН, Сергей Светлаков задумал снять в следующем году вторую часть альманаха любовных историй — с новыми героями, другими артистами и в ином интерьере, и вновь приурочить премьеру ко Дню святого Валентина.

Артистка также поделилась с ФАН творческими планами.

«Я снимаюсь в семейном сериале на ТНТ, только что прошел очередной сезон сериала «Соседи», а в апреле я поеду на продолжение полюбившегося фильма «Укрощение свекрови». Работа кипит!» — заверила Елена Валюшкина.

Выход нового фильма Сергея Светлакова «Love» приурочен ко Дню всех влюбленных. Все действия разворачиваются в отеле «Love». Роли в фильме также сыграли Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, Камиль Ларин, Юрий Стоянов, Анатолий Белый, Мария Миронова, Ксения Собчак и другие.