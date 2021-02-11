Совет министров Судана провел свое первое заседание

Хартум, 11 февраля. Состоялось первое заседание Совета министров Судана под председательством Абдаллы Хамдока, сообщает информационное агентство Suna.

Предварительно все его новые члены принесли конституционную присягу в Республиканском дворце в присутствии главы Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьера африканского государства. Также в церемонии принял участие главный судья страны — Немат Абдулла Мохаммед Хайр.

По завершении первого заседания министр внутренних дел Судана заявил, что новое правительство будет действовать в интересах жителей всех регионов.

Чиновник отметил, что его главными задачами является поддержание мира, защита суверенитета, а также обеспечение безопасности граждан в условиях нестабильности в отдельных районах.

Совет министров сформирует в ближайшее время экстренную группу, в состав которой войдут представители МВД и других ведомств. Ее члены намерены посетить различные провинции (вилаяты), чтобы оценить обстановку и пообщаться с населением.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдок представил новое правительство республики, сформированное по итогам работы Совета партнеров переходного периода.