Флешмоб ФБК с фонариком как подготовка радикализации протеста

Глава штабов признанного иноагентом ФБК Леонид Волков, заочно арестованный в России и объявленный в межгосударственный розыск, предложил поддержать Навального флешмобом — посветить фонариками мобильных телефонов в небо 14 февраля, выйдя к себе во двор. По словам Волкова, его вдохновил пример Алексея Навального, показавшего жене Юлии сердечко руками во время заседания суда, и петербуржцев, поднявших вверх фонарики мобильных телефонов на несогласованной акции 31 января.

Волков написал в Telegram пост, где объяснил потенциальным участникам смысл этого жеста. По его словам, люди с фонариками могут выразить солидарность с Навальным и теми, кто сейчас находится под домашним арестом, а заодно увидеть тех, кто «близок им по духу», и поделиться фото в соцсетях:

«Может быть, первому будет немного страшно. Но всем остальным — точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще — из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее. Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко (все-таки 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов. Может быть, именно в вашем дворе, в одном из домов живет один из тех, кто сейчас под домашним арестом? Но даже из-под домашнего ареста можно выглянуть из окна и увидеть яркое сердечко», — написал он.

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков в интервью «Радио Свобода», признанному иноагентом, отрицал наличие какой-либо «методички» по организации акции, хотя корреспондент указал, что с фонариками раньше гуляли и в Минске, и в Киеве:

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

«Я хотел бы прочитать такую методичку, которая бы позволила нам более эффективно бороться с тем режимом, который мы сейчас в России наблюдаем <…> Но правда заключается в том, что мы, не побоюсь этого слова, первопроходцы и никто до нас не делал тех вещей, которые мы делаем», — говорил он.

Луч фонарика в небо — это и правда гораздо романтичнее, чем ершики для унитаза, взятые с собой на «прогулку», а выходить в собственный двор с мобильным телефоном закон действительно не запрещает. Также трудно назвать акцию опасной или насильственной. Но Ашурков лукавит, говоря, что методички у него нет — она есть уже почти 20 лет, но неплохо работает и многократно дополнялась.

Эра сотрудничества мгновенных толп

Явление спонтанной толпы, объединенной общим действием, описано американским социологом Говардом Рейнгольдом в книге 2002 года «Умная толпа. Новая социальная революция». Он назвал «умной толпой», или «смартмобом», форму самоструктурирующейся социальной организации посредством эффективного использования высоких технологий.

Успешные попытки использовать новые технологии для быстрой организации ранее незнакомых людей с политической или рекламной целью, ставшие предметом исследования ученого, были предприняты за год до выхода книги. В 2001 году в Токио молодые люди получили SMS с указанием, где должна появиться рок-звезда, и собрали огромную толпу. В Маниле на Филиппинах с помощью SMS-рассылки так сорганизовали большую группу протестующих, выступающую за отставку президента Джозефа Эстрады.

В 2003 году в Сан-Франциско в универмаге Mac’sy возле дорогого ковра собралась большая группа молодых людей, каждый из которых подходил к продавцам и объяснял, что живет в большой коммуне и хочет приобрести «коврик любви». Они не знали друг друга, а о встрече и способе действия договорились в чате на сайте, специально созданном жителем Нью-Йорка Робом Зазуэтой, который читал Рейнгольда и вдохновился. Так родился термин «флешмоб» — «мгновенная толпа», а главным инструментом стал бурно развивающийся и на тот момент почти неподконтрольный властям Интернет, позволяющий сохранять анонимность до известной степени.

Движение мобберов захватило мир, акции становились все веселее и разнообразнее, сценарии использовали рекламщики и деятели современного искусства. Но только развлекательными они не были — с 2004 года в интернет-чатах организовывали участников студенческих волнений в Европе, акций антиглобалистов и цветных революций, прокатившихся по всему миру.

От развлечения к разрушению

С тех пор «умные толпы» — непременная часть политики, технологию используют не только для облегчения координации протестующих, но и для укрепления горизонтальных связей внутри сообщества активистов, символизации протеста и подготовки людей к более активным действиям.

Политические флешмобы на территории СНГ появились в Белоруссии — в Минске в 2006 году люди, собравшиеся на площади, стали рвать на кусочки газету «Советская Белоруссия». В том же году состоялся и другой политмоб — участники демонстративно отвернулись от экрана, где транслировали выступление президента страны Александра Лукашенко. Но тогда на пике популярности акции собирали не более 120 человек.

В Калининграде в марте 2010 года противники действующего тогда губернатора Георгия Бооса устроили «мандариновый флешмоб». Они купили мандарины на сельскохозяйственной ярмарке у Дома советов, организованной вместо отмененного властями митинга, поднимали их вверх, жонглировали, скандировали требования отставки Бооса.

В Москве 26 февраля 2012 года участники встали вдоль Бульварного кольца, на каждом была белая лента или какой-то предмет белого цвета. Флешмоб получил название «Большое белое кольцо». Акция прошла в поддержку «болотных протестов», а за участниками и сторонниками закрепилось прозвище «белоленточники».

Есть и пример постепенной политизации флешмоба и его символа, его можно найти в недавней истории Украины. В 2006 году студенты Черновицкого университета устроили флешмоб с вышиванками, одевшись в них коллективно по примеру одногруппника. Вскоре присоединились и другие учебные заведения по всей стране, целью акции назвали поддержку национальной культуры. Позже в вышиванки стали коллективно одеваться для выдвижения требований умеренно националистического характера, например для акций за становление украинского языка как единственного государственного. Одеваться в народную одежду стало популярным способом обозначить позицию патриота независимой Украины.

В 2013 году уже множество людей в вышиванках появлялись на митингах противников Партии регионов и Виктора Януковича — до поры мирных. В декабре 2013 года она стала одним из символов Майдана и требований евроинтеграции. После победы Майдана в них облачились политики, чиновники и даже памятники.

А что натворили поклонники красивой народной одежды с горячей поддержкой сотрудников Госдепа США в Одессе и Донбассе, помнят все. Позже, по некоторым данным, студент Игорь Житарюк, надевший вышиванку первым в Черновцах, в постмайданной Украине, где день вышиванки объявили национальным праздником, разочаровался, эмигрировав в Канаду.

Активисты Волкова на медленном огне

Но в Европе и на Украине с мирных безобидных акций часто начинали. Но почему сейчас, уже после уличных митингов, Волков предложил «детский» флешмоб, заставляющий смеяться над «революционерами» XXI века?

По всей видимости, потому, что количество выходивших на улицы и неготовность большинства участников радикализировать протест не удовлетворяют кураторов Волкова и перед ним стоит задача вовлечь больше людей.

С этой точки зрения способ «выразить солидарность Алексею» выбран идеально, и объяснить это поможет аналогия с вареной лягушкой, популярная у психологов, работающих с проблемой семейного насилия. Если лягушку бросить в кипяток, она в шоке выпрыгнет и спасется, а если посадить в холодную воду и постепенно нагревать, животное останется в котле и погибнет, когда вода закипит. Так и жертве проще оборвать отношения, где партнер проявил жестокость сразу, чем те, в которых ее медленно изводили манипуляциями.

Волков, а точнее, истинные авторы идеи точно следуют методике умных домашних тиранов «вари лягушку постепенно», подготавливая аудиторию. Посветить в небо фонариком, познакомившись заодно с соседями, — это безопасно и совсем не страшно. Если акция окажется удачной, можно предложить уже знакомым между собой сделать что-то еще — на втором этапе столь же безобидное, но уже вместе — пример других людей заразителен. И так раз за разом подводя активистов к тому, чтобы они решались на более радикальные жесты, убеждая друг друга в необходимости продолжать ради благой цели.

Действие легковыполнимо, не требует длительной подготовки или особенной смелости, организаторы смогут оценить примерное число объектов, с которыми можно плотнее поработать дальше, а уже вовлеченные получат зримый объединяющий символ — фонарик в небо. Что именно придумали кураторы Волкова на финальный этап, пока никто не знает, но не исключено, что это будут силовые акции по примеру Украины и других стран.

Говард Рейнгольд в 2002 году предупреждал и о рисках, которые несет в себе увлечение технологией «умных толп» для мобберов. В том числе говорил о снижении критичности мышления и неизбежном пренебрежении участников «умной толпы» к тем, кто вне ее.

«Если Интернет соперничает с телевидением и с личным общением дома и на работе, то технологии умных толп тягаются с вниманием к окружающим, к тем, кто находится рядом с нами в общественных местах, и со свободным временем пользователей в перерыве между работой и домом».

Вовлекаемым в политический флешмоб Волкова и Ашуркова стоит задуматься, согласны ли они с тем, что их медленно готовят к тому, чтобы все чаще жертвовать свободным временем и вниманием к окружающим, а в перспективе — к незаконным акциям. А также вспомнить, что «кукловоды» в любом случае останутся в безопасности в Лондоне и Вильнюсе.