Первый глава МИД Латвии: Навальный Западу на Западе не нужен

Кто только в Европе и Америке не выступал в эти дни с требованием освободить проворовавшегося предпринимателя Алексея Навального, нашедшего себя в качестве агента западного влияния в России и возомнившего, что может безнаказанно и множество раз нарушать условия домашнего ареста. Отметились резолюциями и Сейм Латвии, и Европарламент, и, конечно, новый президент США Джо Байден. Представитель американской Демпартии заявил в Госдеп в ультимативной форме, что заключение Навального «политически мотивировано» и он «должен быть освобожден немедленно и без условий».

Первый глава МИД Латвии (после получения страной независимости в 1991 году) Янис Юрканс в интервью ФАН раскритиковал весь этот пропагандистский гвалт вокруг раздутой фигуры Навального и объяснил, зачем это нужно.

«Мы это уже проходили, я помню, в молодости был лозунг «Свободу Луису Корвалану!» — лидеру компартии Чили, которого обменяли на какого-то советского диссидента (18 декабря 1976 года писателя Владимира Буковского в аэропорту Цюриха обменяли на Луиса Корвалана. — Прим. ФАН), — отметил один из основателей Партии народного согласия и депутат четырех созывов Сейма ЛР. — Но в нынешнем случае обмена не будет. Навальный не нужен Западу на Западе. Он нужен здесь, в России, как trouble-maker (с англ. — «смутьян», «нарушитель порядка». — Прим. ФАН), такой запевала. Даже глава дипломатии Европарламента Жозеп Боррель из-за Навального впал в немилость. Не добился, мол, встречи с ним в Москве, не предъявил ультиматума властям РФ и вообще зря поехал…»

Собеседник ФАН напомнил, что митингующих у Капитолия, как известно, можно называть «внутренними террористами», а сторонников Навального, атакующих российских полицейских во время несанкционированных митингов, — борцами за демократию.

«Конечно, это двойные стандарты, о чем не раз уже говорилось, но никто на Западе не хочет этого слышать, потому что против России ведется масштабная информационная война по демонизации страны и ее президента», — подчеркнул Юрканс.

Он согласился, что за нападения на полицейских во многих странах, а в США уж точно, демонстранты получили бы пули в ответ. Тем более что, в отличие от правоохранителей Франции, Германии, Нидерландов, тех же США и Белоруссии (в начале протестных акций), российские силовики действуют достаточно корректно.